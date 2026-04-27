이소라가 과거 극심한 다이어트로 54kg까지 감량했다고 밝혔다./사진제공=MBC

이소라가 과거 극심한 다이어트로 54kg까지 감량했다고 밝혔다./사진제공=MBC

이소라가 극단적인 다이어트로 인한 트라우마를 고백했다.지난 26일 첫 방송된 MBC 예능 ‘소라와 진경’에서는 1세대 슈퍼모델 이소라, 홍진경이 런웨이에 다시 한 번 도전하기 위해 15년 만에 뭉친 모습이 담겼다.이날 이소라는 패션모델로 활동 당시를 회상하며 “정말 극심한 다이어트를 했다. 하루 종일 쫄쫄 굶고 2주 동안 하루에 참치캔 하나 먹었다. ”몸이 떨리고 이러다 죽는 거 아닐까 싶었다. 그게 아직도 고통스러운 트라우마로 남아 있다”고 밝혔다.그런데도 마음을 바꾼 이유에 대해서는 "트라우마로 남은 기억을 웃으면서 유종의 미로 거두고 싶어서"라고 고백했다.그는 파리 에이전시에 보낼 포트폴리오를 만들던 중 1992년 제1회 슈퍼모델 선발 대회 참가 사진을 보고 “여기 뼈 말라 보이지. 보름 동안 하루에 사과하나만 먹고 8kg 뺐다”며 “어리니까 가능했다. 내 인생 최저 몸무게였다”고 키 178cm에 54kg였다고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr