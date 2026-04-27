배우 김태리가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'방과후 태리쌤'이 오래도록 잊지 못할 온기를 남기며 막을 내렸다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'방과후 태리쌤'이 오래도록 잊지 못할 온기를 남기며 막을 내렸다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'방과후 태리쌤'이 오래도록 잊지 못할 온기를 남기며 막을 내렸다. 이 프로그램은 2016년 배우로 데뷔한 김태리(26)가 처음 도전한 고정 예능으로 방송 전부터 화제 됐다.지난 26일(일) 방송된 tvN '방과후 태리쌤' 최종회에서는 방과후 연극반이 약 2주간 열심히 준비했던 연극 '오즈의 마법사'를 학예회에서 성공적으로 선보이며 관객들은 물론 시청자들의 가슴에도 깊은 울림을 줬다.학예회의 대미를 장식하게 된 방과후 연극반 아이들은 그동안의 노력을 증명하듯 무대 위에서 열연을 펼쳐 그 모습 자체로 힐링을 선사했다. 긴 대사 소화는 물론 애드리브도 하며 그 어느 때보다 잘 해내는 아이들은 이날까지 함께 달려온 김태리, 최현욱, 강남, 코드 쿤스트를 감격하게 했고, 선생님들은 무대를 마친 아이들을 아낌없이 칭찬하며 훈훈함을 더했다.학예회 공연을 끝으로 작별하는 방과후 연극반의 졸업식에서는 짧은 시간이지만 서로에게 특별한 존재가 되어버린 선생님들과 아이들의 관계를 실감할 수 있었다. 특히 헤어짐이 익숙지 않은 아이들이 선생님들을 향한 마음을 꾹꾹 눌러 담은 롤링 페이퍼를 깜짝 전달했다. 아이들의 순수한 진심은 고스란히 전달되어 선생님들을 감동하게 했다.아이들 역시 눈물을 흘려 교실은 어느새 눈물바다가 됐고, 선생님들은 일곱 명의 아이를 위해 준비한 상장과 선물을 건네며 격려했다. 공연 소감을 나누고 선물을 확인하는 동안 교실 한편에서는 늘 의젓했던 주은이가 홀로 울음을 터뜨렸다. 이에 주은이를 달래준 김태리는 "주은이는 언제나 휩쓸리지 않았었거든요. 저희 캠핑할 때도 혼자 꿋꿋이 '친구들 위로해 주세요. 선생님'이라고 말하던 주은이라서 마음에 남네요"라고 먹먹한 마음을 표했다.김태리, 최현욱, 강남, 코드 쿤스트는 정든 아이들 한 명 한 명을 안아주고, 서로에게 고마움을 표하며 애틋하게 작별했다. 코드 쿤스트는 "'어떻게 하면 사람들에게 사랑을 주지?'라는 생각하면서 음악 작업을 하거든요. 그 답이 여기 있었던 것 같아요"라며 아이들의 깨끗한 마음으로 치료받은 느낌이었다고 말했다.강남은 "동화책 같은 그런 세계에 저희가 있었던 것 같아서, 이렇게 뿌듯했던 경험은 처음이었던 것 같습니다"라고 소감을 전했다. 그런가 하면 최현욱은 "선생님으로 왔지만, 저한테도 또 다른 학교 같은 느낌이어서 정말 많이 배우고 갑니다"라는 진심을 꺼냈다.김태리는 영원히 기억에 남을 아이들에게 "너희들은 선생님의 첫 제자야"라며 많은 사람 중에서 만난 엄청난 인연을 강조했다. 이어 "너희들이 자라나는 길에 우리들이 함께했던 2주가 어떤 힘을 가질 수 있기를 (바란다)"고 이야기했다. 더불어 아이들이 자신을 사랑하는 마음을 잃지 않고 살아가기를 바라며 '오즈의 마법사'를 선택했던 비하인드도 밝혀 눈길을 끌었다.'방과후 태리쌤'은 전교생이 18명인 작은 학교에 개설된 방과후 연극반에서 초보 선생님 김태리, 보조 선생님 최현욱과 강남, 음악 감독 코드 쿤스트, 일곱 명의 초등학생의 이야기를 담아내며 무해한 즐거움을 안겼다. 선생님이 처음인 어른들과 연극이 처음인 아이들이 순수한 열정과 진정성을 가지고 임하고, 함께 성장해 나가는 동화 같은 여정이 여운을 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr