영포티 감성에 푹 빠진 40대 남편의 수상한 변화를 둘러싼 충격 사연이 공개된다. /사진제공=채널A

영포티 감성에 푹 빠진 40대 남편의 수상한 변화를 둘러싼 충격 사연이 공개된다. /사진제공=채널A

영포티 감성에 빠진 40대 남편이 20대 여성과 신혼집까지 알아보는 이중생활 포착으로 만삭의 아내를 충격에 빠뜨린다.27일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 '영포티 감성에 푹 빠진 40대 남편의 수상한 변화'를 둘러싼 충격 사연이 공개된다. 의뢰인은 "43세에 대기업에 다니는 남편은 늘 단정한 정장을 입던 사람이었는데, 어느 순간부터 스타일이 변하기 시작했다"며 불안감을 호소했다. 팀장이 된 이후 주말마다 '회사에 간다'던 의뢰인의 남편은 모자에 후드 티셔츠, 청바지 차림으로 집을 나섰고, 평소 안 쓰던 향수까지 뿌리며 확연히 달라진 모습을 보였다.외출 후에는 밤늦게 귀가하는 일이 잦아졌고, '느좋' 같은 낯선 유행어까지 쓰며 말투마저 젊어지려고 애쓰는 것처럼 보였다. 결정적으로 남편의 핸드폰 사진첩에서 젊은 여자와 커플룩을 맞춰 입고 팔짱을 낀 채, MZ들 사이에서 유행하는 '항공샷'을 찍은 사진이 발견됐다. 의뢰인은 "돈 허투루 쓰는 법 없고, 내 집 마련을 위해 착실히 월급을 모으던 사람이었다"며 돌연 변한 남편의 모습에 결국 외도를 의심했다.탐정단의 조사 결과 의뢰인의 남편은 주말마다 일을 핑계로 외출해, 20대로 보이는 미모의 여성과 핫플에서 만나 젊은 남녀들의 혼성 모임에 참석하고 있었다. 이를 지켜본 데프콘은 "집에 만삭인 아내와 어린 아들이 있는데 저건 좀 아니다"라며 분노를 드러낸다. 이때 김풍은 과거 경험담을 꺼내며 분위기를 반전시킨다."예전에 웹툰 작가들끼리 드로잉 모임을 한 적이 있는데, 다들 클럽이나 나이트를 가본 적이 없었다. 클럽 문화를 경험하기 위해 다 같이 갔다가 전부 '입뺀'(입구에서 입장 거절)을 당했다"고 예상치 못한 '웃픈' 에피소드로 현장을 폭소케 한다. 이어진 평일 추적에서는 더 충격적인 장면이 포착된다. 의뢰인의 남편은 출근도 하지 않은 채 해당 여성과 커플룩 차림으로 부동산에 들어간다. 알고 보니 두 사람은 신혼부부 행세를 하며 신혼집을 보러 다니고 있었던 것으로 밝혀진다. 의뢰인의 남편은 둘째까지 임신한 아내를 두고 두 집 살림을 차리려는 것인지, 숨겨진 진실에 궁금증이 증폭된다.이번 방송에서는 '레전드 뮤지컬 디바' 정선아가 일일 탐정으로 출격해 남다른 입담을 폭발시킨다. 데프콘이 "예전이나 지금이나 그대로다. 관리 비결이 뭐냐"며 묻자, 정선아는 "돈 좀 썼다. 버는 만큼 써야 한다"며 거침없는 발언을 쏟아낸다.이어 정선아는 이번 사연을 지켜보며 "40대가 되니까 '아줌마' 소리는 듣고 싶지 않다"고 털어놓는다. 그러자 데프콘은 "저는 중학교 때부터 '아저씨' 소리를 들었다"며 "엄마와 시장에 가면 남편인 줄 알더라"고 덤덤하게 밝혀 현장을 웃음바다로 만든다. 이어 "비디오 가게에서도 '삼촌'이라고 부르며 재미있는 걸 빌려주겠다고 했다. 많이 흔들릴 뻔했다"며 특유의 유머로 분위기를 끌어올린다. '탐정들의 영업비밀'은 이날 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr