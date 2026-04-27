27일 방송하는 ENA 드라마 '허수아비' 3회에서는 박해수와 이희준이 대립 관계에서 벗어나 새 국면을 맞이한다. / 사진제공=ENA

'허수아비'는 매주 월, 화요일 오후 10시 ENA에서 방송된다. / 사진제공=ENA

박해수와 이희준이 모종의 거래를 통해 대립 관계에서 벗어나 새 국면을 맞이한다.27일 ENA 월화드라마 '허수아비'는 측은 3회 본방송을 앞두고 강성 연쇄살인사건의 수사권을 박탈당한 강태주(박해수 분)와 그의 위기를 자신의 기회로 만든 차시영(이희준 분)의 스틸컷을 공개했다.지난 방송에서 강태주는 강성 연쇄살인사건의 본격 수사에 돌입했다. 살아남은 피해자 박애숙(황은후 분)과의 만남부터 여경을 미끼로 한 함정 수사까지 밤낮없는 총력전을 펼쳤다. 그러나 차시영이 시위 진압에 형사들을 동원시켜 수사 인력을 빼돌리는가 하면, 함정 수사에 투입된 서지원(곽선영 분)은 진범의 급습에 의식을 잃고 쓰러졌다. 심지어 강태주는 여동생 강순영(서지혜 분)의 동료 교사이자 군수 조카 전경호(강정우 분)와의 폭행 사건에 연루됐다. 이로써 차시영은 다시 수사 주도권을 쥐게 됐다.강태주와 차시영의 팽팽한 대립 구도 속, 강성 연쇄살인사건의 수사 열기는 더욱 뜨겁게 달아오른다. 앞선 예고편에서 "강태주 형사, 오늘부로 모든 수사에서 배제합니다"라는 차시영의 지시가 내려진 가운데, 강태주는 물러날 기색 하나 없이 그를 마주하고 있어 이목을 집중시킨다. 강태주는 차시영에게 거부할 수 없는 파격적인 제안을 한다고. 결의에 찬 얼굴의 강태주와 속내를 알 수 없는 표정의 차시영을 포착한 사진은 두 사람 사이에 어떤 거래가 오갔을지 궁금증을 유발한다.또 다른 스틸컷에서는 강태주와 차시영이 함께 같은 차를 타고 나타나 눈길을 끈다. 두 사람이 도착하자 차 주변을 에워싼 취재진의 모습도 심상치 않다. '전경호 폭행 사건' 담당 검사로 강태주를 옷 벗게 하려던 차시영이 그와 의문의 동행을 한 사연에도 이목이 집중된다.'허수아비' 3회에서는 함정 수사 도중 구출된 김미연(김계림 분)의 진술을 통해, 아직 밝혀지지 않은 또 다른 살해 피해자가 존재한다는 사실이 밝혀진다. 잔혹한 범행을 멈추지 않는 연쇄살인범과 그만큼 빠르게 늘어나는 피해자들의 숫자 앞에, 모든 수사에서 배제됐던 강태주는 범인을 잡기 위해 돌아온다.제작진은 "강태주가 진범을 잡기 위해 무엇까지 내놓을지, 차시영이 그 제안을 어떻게 받아들일지 지켜봐 달라"며, "이제껏 적대하던 두 사람의 관계 변화는 3회의 중요한 관전 포인트가 될 것"이라고 전했다.'허수아비'는 매주 월, 화요일 오후 10시 ENA에서 방송된다. KT 지니 TV와 티빙(TVING)에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr