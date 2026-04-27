사진=수지 SNS

사진=수지 SNS

가수 겸 배우 수지가 발레에 열중하고 있는 근황을 공개했다.수지는 26일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 수지는 발레코어 차림새로 발레 연습실에 방문했다.수지는 발레 바 앞에 앉아 스트레칭을 했다. 다리를 180도에 가깝게 찢는 동작에서 유연성이 돋보인다.수지는 헐렁한 상의를 입고 가녀린 어깨선을 뽐냈다. 동시에 핑크색 하의로 발레코어룩에 포인트를 줬다. 비니를 쓰고 귀여운 매력을 더하기도 했다.팬들은 "이렇게까지 예쁠 수가", "항상 아름답다" 등의 반응을 남겼다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr