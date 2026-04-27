그룹 뉴진스가 해외에서 녹음 작업을 진행했다는 정황이 포착되면서 복귀 가능성이 거론되고 있다. 그룹 뉴진스 하니, 해린, 혜인/사진=텐아시아 사진 DB

가 해외에서 녹음 작업을 진행했다는 정황이 포착되면서 복귀 가능성이 거론되고 있다.최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 덴마크 코펜하겐에 위치한 녹음 스튜디오의 예약 현황으로 추정되는 사진이 확산됐다. 해당 사진에는 지난 13일부터 17일까지 'ADOR/LL'이라는 명칭으로 예약된 일정이 기재됐다. 누리꾼들은 소속사 어도어(ADOR)의 이름이 명시된 점에 주목하며 뉴진스가 현지에서 새 음반 작업을 위해 스튜디오를 대관한 것 아니냐는 추측을 내놓고 있다.해당 기간은 멤버들의 현지 목격담이 전해진 시점과 일치한다. 지난 12일 중국 SNS에는 코펜하겐의 한 매장에서을 목격했다는 사진과 글이 올라왔다. 이후 현장에도 동행했다는 소식이 전해졌다.어도어 측은 "하니를 포함한 뉴진스 멤버들이 스태프들과 함께 덴마크 코펜하겐에 방문한 것이 맞다"고 밝혔다.뉴진스는 2024년 11월부터 약 1년간 어도어와 전속계약 분쟁을 이어왔다. 지난해 10월 전속계약 유효 확인 1심 소송에서 패소한 뒤 멤버 전원이 복귀 의사를 밝혔다.현재 하니, 해린, 혜인은 소속사로 복귀한 상태고 다니엘은 계약 해지를 통보받은 상태다. 민지의 거취와 관련해서는 추가적인 입장이 나오지 않았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr