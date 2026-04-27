그룹 뉴진스가 해외에서 녹음 작업을 진행했다는 정황이 포착되면서 복귀 가능성이 거론되고 있다.
최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 덴마크 코펜하겐에 위치한 녹음 스튜디오의 예약 현황으로 추정되는 사진이 확산됐다. 해당 사진에는 지난 13일부터 17일까지 'ADOR/LL'이라는 명칭으로 예약된 일정이 기재됐다. 누리꾼들은 소속사 어도어(ADOR)의 이름이 명시된 점에 주목하며 뉴진스가 현지에서 새 음반 작업을 위해 스튜디오를 대관한 것 아니냐는 추측을 내놓고 있다.
해당 기간은 멤버들의 현지 목격담이 전해진 시점과 일치한다. 지난 12일 중국 SNS에는 코펜하겐의 한 매장에서 멤버 해린과 혜인을 목격했다는 사진과 글이 올라왔다. 이후 현장에 하니도 동행했다는 소식이 전해졌다.
어도어 측은 "하니를 포함한 뉴진스 멤버들이 스태프들과 함께 덴마크 코펜하겐에 방문한 것이 맞다"고 밝혔다.
뉴진스는 2024년 11월부터 약 1년간 어도어와 전속계약 분쟁을 이어왔다. 지난해 10월 전속계약 유효 확인 1심 소송에서 패소한 뒤 멤버 전원이 복귀 의사를 밝혔다.
현재 하니, 해린, 혜인은 소속사로 복귀한 상태고 다니엘은 계약 해지를 통보받은 상태다. 민지의 거취와 관련해서는 추가적인 입장이 나오지 않았다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 덴마크 코펜하겐에 위치한 녹음 스튜디오의 예약 현황으로 추정되는 사진이 확산됐다. 해당 사진에는 지난 13일부터 17일까지 'ADOR/LL'이라는 명칭으로 예약된 일정이 기재됐다. 누리꾼들은 소속사 어도어(ADOR)의 이름이 명시된 점에 주목하며 뉴진스가 현지에서 새 음반 작업을 위해 스튜디오를 대관한 것 아니냐는 추측을 내놓고 있다.
해당 기간은 멤버들의 현지 목격담이 전해진 시점과 일치한다. 지난 12일 중국 SNS에는 코펜하겐의 한 매장에서 멤버 해린과 혜인을 목격했다는 사진과 글이 올라왔다. 이후 현장에 하니도 동행했다는 소식이 전해졌다.
어도어 측은 "하니를 포함한 뉴진스 멤버들이 스태프들과 함께 덴마크 코펜하겐에 방문한 것이 맞다"고 밝혔다.
뉴진스는 2024년 11월부터 약 1년간 어도어와 전속계약 분쟁을 이어왔다. 지난해 10월 전속계약 유효 확인 1심 소송에서 패소한 뒤 멤버 전원이 복귀 의사를 밝혔다.
현재 하니, 해린, 혜인은 소속사로 복귀한 상태고 다니엘은 계약 해지를 통보받은 상태다. 민지의 거취와 관련해서는 추가적인 입장이 나오지 않았다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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