루시 스페셜 버스킹/ 사진 제공=미스틱스토리

루시 스페셜 버스킹/ 사진 제공=미스틱스토리

밴드 루시(LUCY)가 스페셜 버스킹을 마쳤다.루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 지난 25일 서울에서 스페셜 버스킹 'LUCY 2ND FULL ALBUM 'Childish' SPECIAL BUSKING'을 열었다.이번 버스킹은 정규 2집 'Childish' 발매에 앞서 루시의 완전체 컴백을 오랫동안 기다려온 팬들을 위한 공연이었다. 이에 화답하듯, 현장에는 수많은 팬들이 운집했다.이날 루시는 대표곡 '개화 (Flowering)'로 공연의 포문을 연 데 이어 '사랑은 어쩌고', '봄인지 여름인지', '히어로' 등을 잇달아 선보였다. 루시 특유의 청량한 사운드와 어우러진 역동적 밴드 퍼포먼스가 돋보였다.루시는 정규 2집 타이틀곡 '전체관람가'와 수록곡 '발아'의 1절을 깜짝 선공개했다. 루시표 밝고 활기찬 에너지가 두드러지는 곡이었다. 루시는 '아니 근데 진짜', '맞네', '뜨거', '못 죽는 기사와 비단 요람' 등 인기곡을 이어가며 떼창을 끌어냈다.루시는 정규 2집 'Childish' 발매에 앞서 다양한 티징 콘텐츠 공개를 비롯해 스페셜 버스킹을 개최하는 등 온오프라인을 아우르는 행보로 완전체 컴백을 향한 기대감을 더해가고 있다.루시의 정규 2집 'Childish'는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 루시는 이어 데뷔 후 처음으로 KSPO DOME에 입성, 오는 5월 16~17일 단독 콘서트 'LUCY 9th CONCERT 'ISLAND''를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr