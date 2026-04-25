"얼굴 빼고 다 심각, 온몸 상처"…안영미, 둘째 임신 후 '충격' 근황

사진=신봉선 유튜브

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개그우먼 안영미가 둘째 임신 후 건강 상태를 솔직하게 털어놨다.24일 유튜브 채널 '신봉선'에는 '임신은 했지만 맥주는 먹고 싶은 안영미랑 대학로 데이트(ft. 조혜련 선배 응원)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 안영미는 신봉선과 함께 대학로를 찾아 오랜만의 외출을 즐겼다.안영미는 "외출 자체가 너무 오랜만이다"라며 "첫째 임신 이후 약 4년 만에 유튜브 출연이다. 누가 보면 4년 내내 임신한 줄 알겠다"고 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다.하지만 밝은 모습과 달리 건강 상태는 좋지 않았다. 신봉선이 목 주변 상처를 발견하자, 안영미는 "온몸을 하도 긁어서 그렇다. 주부습진도 생겼다"고 털어놨다. 이어 "호르몬 변화 때문에 온몸이 말도 못 하는 상태다. 얼굴 빼고 다 심각하다"고 털어놨다.안영미는 "한 시간에 한 번씩 잠에서 깬다. 잠을 못 자니까 피곤하다"며 수면 부족까지 겹친 상황을 전했다.둘째에 대한 이야기도 전했다. 안영미는 "내일 입체 초음파를 보러 간다. 둘째는 아들이다"라고 밝혀 눈길을 끌었다. 이에 신봉선은 "딸을 원했을 수도 있는데, 애교 많은 아들 나올 것"이라며 응원을 보냈다.둘째 임신으로 다시 한번 출산을 앞둔 안영미는 앞서 "노산이라 조심스러웠다"고 밝힌 바 있다. 그는 "첫째 때보다 더 긴장되고 하루하루가 조심스럽다"며 임신 과정의 부담을 솔직하게 털어놨다.또한 "첫째 케어도 충분히 못 하고 있는 것 같아 고민이 많았다. 그래도 동생을 만들어주고 싶어서 결심했다. 그래도 셋째는 없다"고 밝혀 엄마로서의 고민과 선택을 드러내기도 했다.한편 안영미는 2020년 비연예인 남편과 결혼해 2023년 첫째 아들을 출산했으며, 현재 둘째를 임신 중이다. 오는 7월 출산을 앞두고 있다. 현재 안영미는 미국에 체류 중인 남편과 떨어져 지내는 기러기 부부 생활을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr