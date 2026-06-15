기태영이 최근 건강 악화로 고생했던 사연을 공개했다./사진='유진VS태영' 방송 화면 캡처

기태영이 최근 건강 악화로 고생했던 사연을 공개했다./사진='유진VS태영' 방송 화면 캡처

기태영이 최근 건강 악화로 고생했던 사연을 공개했다./사진='유진VS태영' 방송 화면 캡처

기태영이 최근 건강 악화로 고생했던 사연을 공개했다. 이석증과 B형 독감이 연달아 찾아오면서 집안 전체가 비상에 걸렸다고 밝혔다.지난 11일 기태영, 유진 부부의 유튜브 채널에는 '이 부부가 노는 법(오해금지)'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 두 사람은 근황을 전하며 최근 겪은 건강 문제를 언급했다.기태영은 "한동안 쉬었더니 감을 잃은 것 같다"며 "병자나 다름없이 지냈다"고 그간의 일상을 털어놨다. 이어 "김종국 선배도 방송에서 몸 상태가 안 좋았다고 얘기하더라. 나도 비슷하게 안 좋았다"고 말했다.그는 "같은 건지는 모르겠지만 나는 이석증이 오고, 끝날 때쯤 B형 독감이 왔다"며 "이렇게까지 아픈 건 되게 드문 일"이라고 당시를 떠올렸다.유진은 남편의 투병 기간 집안일과 육아를 도맡았다고 밝혔다. 그는 "아이들과 오빠까지 아팠다. 너무 감사한 건 내가 괜찮았다는 것"이라며 "집안일을 누가 하겠나"라고 말했다. 이어 "아이들 둘 다 학교에 가면 편한데 첫째 로희가 일주일 동안 아파서 집에 있었고, 그다음 주에는 로린이가 학교에 가지 못했다. 아이들 다음으로는 아빠가 아팠다"고 설명했다.기태영은 "유진이가 그동안 너무 고생했다"며 고마운 마음을 전했다. 끝으로 그는 "건강이 최고"라며 팬들에게도 건강을 당부했다.기태영과 유진은 2009년 MBC 드라마 '인연 만들기'에서 주연으로 호흡을 맞추며 인연을 맺었다. 두 사람은 2011년 결혼해 슬하에 두 딸 로희, 로린을 두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr