이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘김나영의 노필터TV’와 ‘요정재형’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘김나영의 노필터TV’와 ‘요정재형’

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘김나영의 노필터TV’

김나영이 남편 마이큐를 향한 애정을 드러냈다.14일 ‘김나영의 노필터TV’와 ‘요정재형’ 채널을 통해 공개된 영상에서는 김나영과 정재형이 함께 시간을 보내며 대화를 나누는 모습이 담겼다.이날 정재형은 김나영의 남편 마이큐를 언급하며 “마이큐 삐지기도 하냐. 너무 착하지 않냐”고 말했다. 이에 김나영은 “맞다. 진짜 사람 너무 좋다. 나는 마이큐 만나고 사람 됐다. 진짜로”라고 답했다.정재형은 두 사람의 다툼에 대해서도 궁금해했다. “안 싸워봤냐”는 질문에 김나영은 “그냥 작은 다툼 정도 한다. 어떻게 안 싸우겠냐”라고 웃으며 말했다.이어 정재형이 “정말 제일 큰 소리 냈을 때가 있냐”고 묻자 김나영은 “아니다. 안 그렇다 우리는”이라며 “나는 말을 안 한다. 화나면 나는 탁 닫히는 스타일이다”라고 털어놨다.대화 도중 김나영은 다시 한번 마이큐를 향한 애정을 표현했다. 그는 “나는 진짜 더 이상 아무런 복도 필요 없어 이제. 그 정도다”라고 말했다.이를 들은 정재형은 “돌아 여기까지 왔네”라고 반응했고, 자신의 말에 스스로 놀라는 모습을 보였고, 이에 제작진은 “논란 발언 감지”라며 공감을 표해 웃음을 자아냈다.앞서 김나영은 자신의 유튜브 채널을 통해 시댁과 함께 하는 여행기, 최근 시어머니에게 받은 다이아 반지에 얽힌 사연 등을 공개해 많은 관심을 받았다.김나영은 "어머니 집에 밥을 먹으러 갔을 때다. 두 번째 뵀을 때였을 거다. 어머니가 갑자기 이 반지를 꺼내서 주셨다. 오래전에 사 놓으셨다고 하더라"며 "근데 이 반지의 주인은 너라고 하시면서 주셨던 반지"라고 떠올렸다.한편 김나영은 2019년 전 남편과 이혼했으며, 두 아들을 양육하던 중 지난해 10월 마이큐와 결혼했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr