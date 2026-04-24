사진=이소라 SNS

모델 이소라가 방송인 홍진경의 몸매에 감탄했다.이소라는 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 "근데 진경아 몸매 무엇..?"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이소라와 홍진경이 MBC 새 예능 '소라와 진경' 녹화를 진행하고 있는 모습. 이소라는 녹화분을 확인하던 중 새삼 홍진경의 늘씬한 몸매에 감탄했다.한편 이소라는 1969년생으로 올해 56세다. 방송인 신동엽과 1997년 공개 연애를 이어가다 6년간 교제 후 2001년 결별했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr