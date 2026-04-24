가수 조권이 독일 베를린에서 본 19금 클럽 문화를 언급했다. 사진=유튜브 채널 '비보티비'
가수 조권이 독일 베를린에서 본 19금 클럽 문화를 언급했다. 사진=유튜브 채널 '비보티비'
가수 조권이 독일 베를린에서 본 19금 클럽 문화를 언급했다.

지난 23일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '괄사 효과로 눈이 커졌어. 괄사 전문가 조권에게 제대로 전수받은 뷰티 관리｜쎄오로그'라는 제목의 영상이 게시됐다.

영상에서 송은이는 조권의 신곡 'Like I Do' 뮤직비디오 속 노출 의상을 두고 "왜 빤쓰(팬티)만 입고 나왔냐. 저거 19금 아니냐"고 질문했다. 이에 조권은 의상의 허용 범위를 설명하며 뮤직비디오 촬영 당시 베를린 현지 클럽을 방문했던 일화를 공유했다.
가수 조권이 독일 베를린에서 본 19금 클럽 문화를 언급했다. 사진=유튜브 채널 '비보티비'
가수 조권이 독일 베를린에서 본 19금 클럽 문화를 언급했다. 사진=유튜브 채널 '비보티비'
조권은 당시 겪은 상황에 대해 "진짜 문화 충격 받고 왔다. 정말 베를린 문화에 컬쳐 쇼크를 받았다"고 운을 뗐다. 조권의 설명에 따르면 뮤직비디오 감독 및 스태프들과 동행했으며, 감독의 권유에 따라 특정 색상의 언더웨어를 착용하고 클럽에 입장했다. 조권은 클럽 내부의 개방적인 복장 상태와 높은 수위에 대해 놀라움을 표했다.

상세한 분위기를 묻는 질문에 조권은 "네이키드인데 수위가 더 세다. 여기까지만 말씀드리겠다"며 "그 이상은 여러분들 상상에 맡기겠다"고 덧붙여 궁금증을 유도했다.

이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr

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