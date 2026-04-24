가수 조권이 독일 베를린에서 본 19금 클럽 문화를 언급했다. 사진=유튜브 채널 '비보티비'

가수 조권이 독일 베를린에서 본 19금 클럽 문화를 언급했다. 사진=유튜브 채널 '비보티비'

가수 조권이 독일 베를린에서 본 19금 클럽 문화를 언급했다.지난 23일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '괄사 효과로 눈이 커졌어. 괄사 전문가 조권에게 제대로 전수받은 뷰티 관리｜쎄오로그'라는 제목의 영상이 게시됐다.영상에서 송은이는 조권의 신곡 'Like I Do' 뮤직비디오 속 노출 의상을 두고 "왜 빤쓰(팬티)만 입고 나왔냐. 저거 19금 아니냐"고 질문했다. 이에 조권은 의상의 허용 범위를 설명하며 뮤직비디오 촬영 당시 베를린 현지 클럽을 방문했던 일화를 공유했다.조권은 당시 겪은 상황에 대해 "진짜 문화 충격 받고 왔다. 정말 베를린 문화에 컬쳐 쇼크를 받았다"고 운을 뗐다. 조권의 설명에 따르면 뮤직비디오 감독 및 스태프들과 동행했으며, 감독의 권유에 따라 특정 색상의 언더웨어를 착용하고 클럽에 입장했다. 조권은 클럽 내부의 개방적인 복장 상태와 높은 수위에 대해 놀라움을 표했다.상세한 분위기를 묻는 질문에 조권은 "네이키드인데 수위가 더 세다. 여기까지만 말씀드리겠다"며 "그 이상은 여러분들 상상에 맡기겠다"고 덧붙여 궁금증을 유도했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr