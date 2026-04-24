가수 고우림이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연한다 / 사진 = KBS 제공

KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연한다 / 사진 = KBS 제공

전 피겨스케이팅 선수 김연아와 결혼한 가수 고우림이 복잡한 심경을 고백한다.24일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연해 기분 좋은 음악 시너지를 선사한다.포레스텔라는 '더 시즌즈' 첫 출연에 감격하며 성시경에게는 남다른 팬심을 표한다. 고우림은 "성시경 선배님 '킬링보이스' 7500만 뷰 중 1000뷰는 제가 봤을 것"이라며 열혈 팬임을 인증하고, 조민규는 녹화 내내 높은 텐션의 리액션을 보여주며 성시경을 당황케 했다는 후문.포레스텔라는 "크로스오버 그룹으로서 틀을 깨는 공연을 만들고 싶었다"라며 자신들만의 정체성이 깃든 무대 이야기를 전한다. 특히 포레스텔라의 한 공연 사진을 접한 성시경은 경악을 금치 못하고, 지난해 5월 전역한 고우림 또한 "내가 군대 간 동안 우리 형들이 저러고 있더라"라며 복잡한 심정을 고백한다.한편, KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 24일 밤 11시 10분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr