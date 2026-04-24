가수 고우림이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB
가수 고우림이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB
전 피겨스케이팅 선수 김연아와 결혼한 가수 고우림이 복잡한 심경을 고백한다.

24일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연해 기분 좋은 음악 시너지를 선사한다.

포레스텔라는 '더 시즌즈' 첫 출연에 감격하며 성시경에게는 남다른 팬심을 표한다. 고우림은 "성시경 선배님 '킬링보이스' 7500만 뷰 중 1000뷰는 제가 봤을 것"이라며 열혈 팬임을 인증하고, 조민규는 녹화 내내 높은 텐션의 리액션을 보여주며 성시경을 당황케 했다는 후문.
KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연한다 / 사진 = KBS 제공
KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연한다 / 사진 = KBS 제공
포레스텔라는 "크로스오버 그룹으로서 틀을 깨는 공연을 만들고 싶었다"라며 자신들만의 정체성이 깃든 무대 이야기를 전한다. 특히 포레스텔라의 한 공연 사진을 접한 성시경은 경악을 금치 못하고, 지난해 5월 전역한 고우림 또한 "내가 군대 간 동안 우리 형들이 저러고 있더라"라며 복잡한 심정을 고백한다.
KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연한다 / 사진 = KBS 제공
KBS 2TV 뮤직 토크쇼 ‘더 시즌즈-성시경의 고막남친’에는 거미, 세븐틴 승관, 포레스텔라, 안신애, 하현상이 출연한다 / 사진 = KBS 제공
한편, KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 24일 밤 11시 10분 방송된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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