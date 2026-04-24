그룹 쥬얼리 출신 이지현이 개업식 장소에서 기쁨의 춤사위를 보여주고 있다. / 사진=이지현 SNS

그룹 쥬얼리 출신 이지현이 미용실 오픈 소식을 알리면서 기쁜 마음을 표출했다.이지현은 지난 23일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 공유했다.공유한 영상 속에는 이지현이 매장 오픈 과정에서 같이 일하게 될 동료들과 단체 안무를 보여주고 있는 모습. 이를 직관한 지인들은 이지현을 향해 "거의 걸그룹"이라며 극찬했다.앞서 이지현은 지난 19일 자신이 근무하게 될 미용실 내부 사진을 공유하며 설레는 마음을 표출한 바 있다.미용사 국가자격증 시험에 합격한 이지현은 지난해 대형 미용실 프랜차이즈 아카데미에서 헤어디자이너 교육과정을 밟았다. 이후 아카데미를 졸업한다고 알린 후 두 자녀의 방학 기간 동안 미국에서 지내기도 했다.한편 이지현은 2001년 그룹 쥬얼리로 데뷔했다. 두 번의 이혼 끝에 슬하에 1남 1녀를 키우고 있다. 그는 2023년 11월부터 미용 국가자격증 시험에 도전했으며, 6수 끝에 자격증 취득에 성공, 미용사로 전향했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr