가수 소유가 근거 없는 루머로 상처 받았던 일을 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

가수 소유가 근거 없는 루머에 휩싸였던 비하인드를 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

가수 소유가 자신이 하지도 않은 일인 '쌍욕 루머'에 휩싸여 사람 많은 곳을 피하게 됐다고 털어놨다.22일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에서는 '이 바닥 소문 퍼지는 과정ㅣ아무튼떠들러왔는데 EP.22 소문'이라는 영상이 공개됐다.출연자들은 황당한 루머에 휩싸였던 일들에 대해 이야기를 나눴다. 소유는 "친한 선배 언니의 생일 파티였다. 막판에 취했는데, 바로 취기가 오자마자 매니저를 불러서 내려갔다"고 회상했다. 이어 "그분이 왔던 것까지는 안다. 저는 인사하고 그냥 나갔다. 그런데 갑자기 어느 순간부터 소문들이 들려왔다"며 "제가 그분한테 쌍욕을 하면서 '너 왜 그랬냐'고 호통을 쳤다더라"고 말했다. 허성범은 "선배한테?"라고 묻자 소유는 "그렇다. 그런데 나는 그럴 성격이 절대 못 된다"며 억울함을 호소했다.취기가 있어 후반부 일들이 잘 기억이 안 났던 소유는 "그 자리에 있던 분들 3~4명한테 연락해봤다. 혹시 내가 실수했냐고 물어봤는데, '무슨 소리냐. 너 그냥 갔다'고 하더라"고 전했다.이후 소유는 공항 라운지에서 선배 가수 케이윌을 만나게 됐다. 소유는 "잠깐만 와보라고 해서 갔더니 '내가 이런 얘기를 들었는데, 그러면 안 된다'고 하더라. 제가 진짜 억울해서 '저 진짜 그런 적 없다'며 울었다"고 했다.소유는 누군가의 결혼식장에서 소문의 당사자를 만나게 됐다고. 소유는 "만나서 얘기했더니 '그거 장난으로 한 말인데'라더라. '우리끼리 막 얘기하다가 살 붙여서 좀 얘기한건데, 네가 그렇게까지 상처받았는지 몰랐다. 미안하다'고 하더라"고 전했다. 이어 "제가 밖을 안 나가는 계기가 된 것 중에 제일 크다. 사람들이 많은 곳에 가면 이런 소문이 나겠다 싶었다. 그래서 사람 많은 데 잘 안 간다"고 고백했다. 그러면서 "그 주변 분들은 저를 그렇게 아시더라"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr