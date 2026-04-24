배우 정일우가 김혜경 여사와 함께 베트남에서 기념 촬영을 진행하고 있다. / 사진=정일우 SNS

사진=정일우 SNS

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배우 정일우가 베트남에 깜짝 등장, 김혜경 여사를 만났다.정일우는 지난 23일 자신의 인스타그램에 "K-문화관광대전"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 정일우가 베트남에 방문한 모습. 특히 김혜경 여사와 대화를 나누는가 하면 인증샷을 찍고 있어 눈길을 끌었다. 또 두 사람의 뒤로 드라마 '폭군의 셰프' 영상이 재생되면서 배우 임윤아와 이채민의 얼굴도 보였다.정일우는 이날 베트남 수도 하노이의 유명 관광지인 서호(西湖) 인근 롯데몰에 마련된 행사에 참석했다. 정일우는 한국과 합작 영화 '엄마를 버리러 갑니다'가 베트남에서 크게 흥행하면서 '베트남 국민 사위'라는 수식어를 가지고 있는 것으로 알려졌다.이날 정일우는 김 여사와 함께 약과를 시식하고 '폭군의 셰프'에 나왔던 고추장 버터 비빔밥, 마카롱을 만드는 시연 행사에 참여했다.정일우는 SNS를 통해 "한국의 문화와 관광이 전 세계와 이어지는 이 순간이 참 뜻깊게 다가왔다"며 "문화는 사람을 잇고, 마음을 나누게 한다는 걸 다시 한번 느낀다. 이 소중한 인연이 더 깊어지기를 바란다"고 소감을 전했다.한편 정일우는 올해 KBS2 주말드라마 '화려한 날들'로 시청자들과 만남을 가졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr