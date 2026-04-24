유승준이 태진아의 미국 콘서트 현장을 찾았다. / 사진=유승준 유튜브 캡처

유승준이 태진아의 미국 콘서트 현장을 찾았다. / 사진=유승준 유튜브 캡처

가수 유승준(스티브 유)이 선배 가수 태진아의 미국 콘서트 현장에 깜짝 등장해 인사하며 눈물을 보였다.23일 유승준 유튜브 채널에는 '태진아 무대에 유승준이 갑자기 나타나면 생기는 일' '아무도 예상 못한 반응'이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상 속 유승준이 지난해 4월 미국 캘리포니아주 야마바 리조트에서 열린 태진아의 단독 콘서트를 찾았다. 공연 도중 태진아는 유승준이 왔다는 사실을 관객들에게 알렸다. 태진아는 "이 가수가 처음 나왔을 때 '큰 가수가 될 거니까 절대 포기하지 말고 끝까지 밀고 나가'라고 했다. LA에 살고 있는 가수다. 유승준이 왔다"고 소개했다.유승준은 자리에서 일어나 인사했다. 그러자 객석에서는 박수가 나왔다. 유승준은 주변 관객들과 악수를 나누기도 했다. 태진아는 "유승준이 하는 일 (잘 되고) 꽃길만 가라고 다시 한 번 함성, 박수 (보내달라)"며 호응을 유도했다. 또한 "사랑한다"며 후배를 향한 애정을 표했다.유승준은 공연장 대형 화면에 등장하기도 했다. 이후 자리에 앉은 유승준은 공연 관람을 이어갔다. 그러던 중 눈물을 글썽였고, 차오른 눈물을 닦기도 했다. 사인을 요청하는 중년 여성 팬에게 사인도 해줬다. 팬이 "가슴이 아프더라. 한국 아직도 못 가냐. 성공해라"고 위로했다. 공연이 끝난 후 유승준은 사진을 요청하는 이들과 사진도 찍었다.유승준은 영상 하단에 "태진아 선배님의 콘서트에서 정말 오랜만에 뵙게 되어 너무 반갑고 뜻깊은 시간이었다. 짧은 순간이었지만 따뜻한 격려와 선배님의 배려의 마음이 제게 오래 남을 것 같다. 멋진 공연을 보며 예전의 소중한 기억들도 새록새록 떠올랐다. 감사하다. 늘 건강하셔라"고 글을 남겼다. 또한 "격려해주시고 응원해 주시는 어르신들께도 감사하다. 힘내겠다. 감사하고 사랑한다"고 덧붙였다.유승준은 2002년 입대를 앞두고 한국 국적을 포기하고 미국 시민권을 택해 '병역 기피' 논란에 중심에 섰다. 병무청과 법무부는 출입국관리법 11조에 따라 그의 입국을 제한했고 조치는 지금까지 유지되고 있다.2015년 유승준은 재외동포비자(F-4)를 신청했으나 LA총영사관이 이를 거부했다. 이후 그는 "사증 발급 거부 처분을 취소해달라"며 소송을 제기해 대법원에서 승소했다. 그러나 LA총영사관은 절차적 문제를 이유로 다시 비자 발급을 거부했고, 유승준은 2020년 두 번째 소송에서도 대법원 판단을 받았지만 또다시 거부 조치를 받았다. 지난해에는 저스디스 정규 2집 'LIT'(릿)에 참여하는 모습이 포착되기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr