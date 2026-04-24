아이오아이 단체 이미지 / 사진 제공 = 스윙엔터테인먼트

그룹 아이오아이(I.O.I)가 컴백을 앞두고 단체 이미지를 공개했다.아이오아이(임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미)는 24일 0시 공식 SNS를 통해 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'의 단체 이미지를 공개했다.아이오아이는 멤버 개개인의 개성을 살린 위트있는 표정으로 시선을 사로잡았다. '각자의 시간이 만든 모습으로 다시 만났다(We met again as who we became)'라는 사진 하단의 문구처럼, 저마다 성장한 멤버들이 다시 모여 매력을 자랑했다.이번 단체 이미지는 있는 그대로의 모습을 자연스럽게 담아냈다는 점에서 눈길을 끈다. 아이오아이가 지닌 특유의 친근한 매력에 아티스트로서 한층 깊어진 감성이 더해져, 익숙함과 동시에 신선한 느낌을 준다.'I.O.I : LOOP(아이오아이 : 루프)'는 2016년 Mnet '프로듀스 101'를 통해 결성된 아이오아이가 9년 만에 선보이는 신보로, 미완성으로 남았던 청춘의 조각을 완성하는 앨범이 될 예정이다.아이오아이는 앨범 발매와 더불어 월드 투어 '2026 I.O.I Concert Tour: LOOP'를 개최한다. 오는 5월 29일부터 사흘간 펼쳐지는 서울 공연으로 투어의 화려한 포문을 연 뒤 6월 6일 방콕을 거쳐 20일과 21일 홍콩까지 아시아 주요 도시를 방문한다.아이오아이의 세 번째 미니앨범 'I.O.I : LOOP'는 오는 5월 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. 이에 앞서 5월 4일 선공개 음원이 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr