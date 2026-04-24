서준영이 채널A 기상캐스터 정재경의 일터 근처로 찾아가 ‘퇴근길 데이트’를 진행하며 한층 깊어진 마음을 확인하는 현장이 담겼다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

서준영이 채널A 기상캐스터 정재경의 일터 근처로 찾아가 ‘퇴근길 데이트’를 진행하며 한층 깊어진 마음을 확인하는 현장이 담겼다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

서준영이 채널A 기상캐스터 정재경의 일터 근처로 찾아가 ‘퇴근길 데이트’를 진행하며 한층 깊어진 마음을 확인하는 현장이 담겼다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

서준영이 채널A 기상캐스터 정재경의 일터 근처로 찾아가 ‘퇴근길 데이트’를 진행하며 한층 깊어진 마음을 확인하는 현장이 담겼다. / 사진 제공=채널A ‘신랑수업2’

배우 서준영이 정재경과의 세 번째 데이트를 통해 소개팅 상대에서 '썸'으로 관계를 진전시켰다.23일 방송된 채널A '신랑수업2'(배한수 CP/임정규 PD) 6회에서는 서준영이 채널A 기상캐스터 정재경의 일터 근처로 찾아가 '퇴근길 데이트'를 진행하며 한층 깊어진 마음을 확인하는 현장이 담겼다.다음으로 서준영-정재경의 '퇴근길 데이트'가 공개됐다. 이날 서준영은 채널A 사옥 근처인 청계천에서 날씨 생중계를 하는 정재경을 찾아갔다. 정재경이 날씨 리포팅을 하는 현장을 흐뭇하게 지켜보던 서준영은 업무가 끝나자 촬영 스태프들에게 직접 만든 버터떡과 커피를 돌렸다.이후 두 사람은 정재경의 '로망'이라는 청계천 길가에 앉아 휴식하기를 함께 했고, 이 과정에서 서준영이 정재경의 생일 날 저녁에 '번개 데이트'를 했으며, 삼계탕과 반찬을 챙겨주는 등 카메라 밖에서도 꾸준히 만남을 이어왔다는 사실이 밝혀져 설렘을 더했다. 그러던 중, 정재경의 직장 선배가 두 사람을 발견했다. '현직 기자'인 선배는 "재경이의 어디가 좋은지?"라고 단도직입적으로 물었다. 서준영은 "처음 본 순간 눈빛이 선했고, 더 알아보고 싶다는 확신이 들었다"라고 솔직하게 답했다.청계천 데이트를 통해 드디어 말을 놓은 두 사람은 '데이트 핫플' 익선동으로 자리를 옮겼다. 여기서 '네컷 사진'을 촬영하며 눈맞춤을 나눈 두 사람은 타로점을 보러 갔다. 타로 전문가는 "미래를 예측하는 카드에서 서준영에게는 '성실한 남편감'이, 정재경에게는 '예식장'이 나왔다"며 "아주 잘 어울리는 운명이자 인연이고, 구체적인 시기를 말하자면 9개월 내에 결혼할 것 같다. 다음 방문 때는 결혼 날짜를 잡으러 오라"고 해 두 사람을 깜짝 놀라게 했다. 이에 서준영은 만족스런 미소와 함께, 자신의 스케줄러에 9개월 뒤 결혼 일정을 '박제'해 모두를 폭소케 했다.데이트의 마지막 코스는 정재경이 추천한 '야장 맛집'이었다. 두 사람은 카레 치킨에 술을 주문했고, 서준영은 술잔을 채우더니 "이거 마시면 나랑 사귀는 거다!"라며 영화 '내 머릿속의 지우개' 속 명대사를 패러디한 고백을 했다. 잠시 망설이던 정재경은 소주 한 모금을 홀짝 마셨다. 서준영은 "적당히 마셨으니 적당히 사귀자~"라고 위트있게 외쳐 정재경을 웃게 했다. 이후 서준영은 "그럼 우리는 지금 '썸' 타는 사이는 맞지?"라고 물었고, 정재경은 살포시 고개를 끄덕여 주위를 핑크빛으로 물들였다.채널A '신랑수업2'는 매주 목요일 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr