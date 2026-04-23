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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이지금'

가수 겸 배우 아이유가 사랑과 표현에 대한 자신의 기준을 전했다.23일 아이유의 ‘이지금’ 채널에는 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 호흡을 맞춘 배우 변우석, 이연, 유수빈이 출연해 촬영 당시의 뒷이야기를 나눴다.이날 출연진은 서로의 호흡에 대해 이야기를 나누며 화기애애한 분위기를 보였다.변우석이 “촬영 기간이 지난 뒤 찍은 신이라 애정이 더 커졌고 진짜 사랑하게 됐다”고 말하자, 이연은 “처음엔 작았던 사랑이 나중에 커졌다는 뜻이냐”며 농담을 던졌다.자연스럽게 대화는 ‘사랑을 표현하는 방식’으로 흘러갔다. 변우석은 “표현하는 게 참 좋다고 생각한다. 사람은 표현해야 한다”며 애정 표현의 중요성을 언급했고, 이에 유수빈이 즉석에서 “형 사랑한다”고 화답하며 웃음을 안기기도 했다.이를 지켜보던 아이유는 연애와 사랑을 대하는 자신만의 소신을 더했다. 아이유는 “진짜 사랑하면 저렇게 계속 사랑에 대해서 이야기를 하지 않는다”며 “사랑은 굳이 티 내지 않아도 그냥 마음 기저에 자리 잡고 있는 것”이라고 말했다.아이유는 지난 2022년부터 배우 이종석과 4년째 공개 열애를 이어오고 있다. 평소 두 사람은 각자의 자리에서 작품 활동에 집중하는 ‘열일’ 행보로 연예계 대표 커플로 꼽힌다.현재 아이유는 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’에 출연 중이며, 이종석은 올해 공개 예정인 디즈니+ ‘재혼황후’로 복귀를 준비하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr