이미지 크게보기 사진 = MBN ‘특종세상’

이미지 크게보기 사진 = MBN ‘특종세상’

이미지 크게보기 사진 = MBN ‘특종세상’

‘사장님 나빠요’ 유행어로 인기를 끌었던 개그맨 정철규가 돌연 방송에서 사라진 이유를 밝혔다.23일 방송된 MBN ‘특종세상’에는 정철규가 출연해 그동안의 근황을 전했다. 그는 과거 개그콘서트에서 ‘블랑카’ 캐릭터로 활동하며 “사장님 나빠요”라는 유행어로 주목받았다.당시 활동은 길지 않았다. 정철규는 “1년 2개월 동안 인기는 있었지만, 주위에서는 '블랑카 이미지를 지워야지 네가 살아갈 수 있다. 새로운 캐릭터를 만들려면 블랑카 이미지를 지워야 한다'고 자꾸 그런 얘기를 하니까 블랑카가 너무 싫었다”고 말했다.이후 상황은 달라졌다고 했다. 그는 “2년 전까지도 퇴근하고 새벽에 들어오면, 밥을 먹는 게 아니라 술을 마셨다. 알코올 중독 초기 증상, 우울증, 약 중독, 수면제 중독이었다”고 당시를 떠올렸다.생활에도 변화가 있었다. 그는 빼곡히 글자가 적힌 노트를 보이며 “멘털이 흔들릴 때 글로 나의 다짐을 적으면 스트레스가 없어지더라. 그래서 그때부터 (일기를) 적기 시작했다”고 말했다.수입과 관련된 이야기도 이어졌다. 정철규는 “그 당시 버스 지면 광고를 찍으면 3500만 원 정도, 라디오 광고 1500~2000만 원 정도 받았는데 몇 개를 했었다”고 말했다. 이어 “어린 나이에 (수입이) 얼마나 크냐. 어떻게 정산이 되는지 모르겠는데, 받았을 때 많이 가져간 게 없었다”고 덧붙였다.그는 계약 문제도 언급했다. “저는 특채로 들어가다 보니 그런 계약 조항이 없어서 잘 모르는 상태로 계약을 맺게 됐다”고 설명했다.이후 활동은 점차 줄어들었다. 정철규는 “소송하고 나 혼자 잠수타면서 우울증이 왔다. 그러다 보니 일이 안됐다”라고 말했다.수입이 가장 적었을 때를 묻자 그는 “가장 적게 벌었을 때가 한 달에 47500원, 라디오 한 번 출연한 게 스케줄이 다였다”고 밝혀 충격을 안겼다.긴 칩거 생활과 투병 끝에 다시 세상 밖으로 나온 정철규는 현재 아내와의 소중한 일상을 지키며 재기를 꿈꾸고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr