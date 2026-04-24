가수 김용빈이 방송을 통해 가정사를 털어놓는다. / 사진-텐아시아DB

가수 김용빈이 방송을 통해 가정사를 털어놓는다. / 사진-텐아시아DB

가수 김용빈이 가정사를 털어놓으며 눈물을 보인다.오는 24일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 김용빈이 출연한다.어린 시절 트로트 신동으로 데뷔한 김용빈은 23년 트로트 외길 인생을 걸어온 끝에 트로트 경연 프로그램 '미스터트롯3'에서 최종 진(眞)을 차지하며 이름을 알렸다.이날 방송에서 김용빈은 돌아가신 할머니가 자주 해주시던 요리에 도전했다. 그는 "지난번 '편스토랑'에 스페셜MC로 출연했을 때 나도 요리를 해보고 싶다는 생각이 들어서 그때부터 나름 요리를 열심히 해보고 있다"고 말했다. 김용빈은 요리 초보지만 꼼꼼하고 차분하게 요리를 만들어갔다. 또한 "나 요리 잘하네"라는 자화자찬을 남발해 웃음을 줬다.김용빈은 할머니의 레시피를 확인하기 위해 고모에게 도움을 요청했다. 살갑고 귀여운 조카인 김용빈은 고모를 연신 웃게 했다. 그런데 대화 도중 고모는 조카인 김용빈을 계속 "아들"이라고 불렀다. 이에 어떤 가정사가 있는 것인지 궁금증을 자아냈다.공개된 예고편에서는 김용빈이 눈물을 흘리는 모습도 포착됐다. 김용빈은 양손에 짐을 들고 어딘가로 향했다. 그는 "경연 끝나고 처음 온다. 경연 끝나고 거의 1년 만에 왔다. 빨리 못 와서 미안하다"고 말했다. 김용빈이 이야기한 상대가 누구일지, '그렇게 마주한 그리운 그 사람'이라는 자막은 궁금증을 더욱 자극했다. 스튜디오에서 영상을 보던 김용빈은 눈물을 참지 못하기도 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr