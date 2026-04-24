지난 23일 방영된 tvN '언니네 산지직송 in 칼라페'에는 맹그로브 습지에서 분투하는 배우 김혜윤과 덱스의 모습이 그려졌다. / 사진제공=텐아시아 DB

지난 23일 방영된 tvN '언니네 산지직송 in 칼라페'에서 배우 김혜윤과 덱스가 다정한 케미를 보여줬다. / 사진제공='언니네 산지직송 in 칼라페' 영상 캡처

'언니네 산지직송 in 칼라페'에서 배우 김혜윤과 덱스가 상황극을 펼치며 남매 케미를 보여줬다.지난 23일 방송된 tvN 예능 프로그램 '언니네 산지직송 in 칼라페'에서는 멤버들이 맹그로브 습지에서 알리망오 게를 사냥하는 모습이 그려졌다. '언니네 산지직송 in 칼라페'에는 배우 염정아, 박준면, 덱스, 김혜윤이 출연한다.멤버들은 알리망오 게를 사냥하기 위해 거친 뻘밭에서 분투했다. 모든 사냥을 마치고 복귀하던 중 김혜윤은 맹그로브 습지의 끝이 보이자 "밖이 보이는 것 같아요. 난 살았다. 드라마 하나 찍어야겠다"며 기뻐했다.이어 김혜윤은 덱스와 엉뚱한 상황극을 시작했다. 김혜윤은 "빛이다. 밖인가요? 지금 몇 년도예요?"라며 순식간에 연기에 몰입했고, 이에 덱스는 "지금은 2023년입니다. 오히려 과거로 갔네"라며 센스있게 상황극을 맞받아쳤다.습지를 벗어나 배에 올라탈 때는 덱스의 배려도 돋보였다. 덱스는 늪에 빠져 배에 올라타지 못하고 있는 김혜윤을 발견하고는 주저 없이 다가가 손을 내밀어 도움을 주었다. 이에 김혜윤은 "고마워 오빠. 오빠 듬직하다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr