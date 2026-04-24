배우 권나라가 해외에서 화보 촬영을 진행했다./사진제공=데이즈드

배우 권나라가 해외에서 화보 촬영을 진행했다./사진제공=데이즈드

매거진 <데이즈드>가 2026년 5월호를 통해 배우 권나라(35)와 함께한 화보를 공개했다. 이번 화보는 'First Light Days'라는 테마 아래 베트남 다낭의 리조트 호이아나 리조트 & 골프(HOIANA RESORT & GOLF)를 배경으로 진행됐다.그룹 헬로비너스 출신 권나라는 화보를 통해 초여름의 햇살과 이국적인 풍경 속에서 특유의 맑고 담백한 분위기를 자랑했다. 테니스 코트와 해변, 리조트의 여유로운 공간을 배경으로 한 이번 화보에서 그는 스포티한 무드와 리조트 스타일을 자유롭게 오가며 한층 자연스럽고 세련된 매력을 보여줬다.뉴발란스(New Balance), 반로에(Van Rohe), 미소페(Misope) 등 다양한 브랜드 아이템을 자신만의 무드로 소화하며 권나라 특유의 유연한 스타일링 감각을 보여줬다 화보 전반에는 막 시작된 계절의 공기와 휴양지 특유의 느긋한 온도가 스며 있다. 힘을 뺀 듯 자연스러운 포즈와 깊이 있는 눈빛은 권나라의 또 다른 얼굴을 담아내며 한층 성숙해진 분위기를 완성했다.최근 권나라는 고스트스튜디오와 전속계약을 체결하며 새로운 행보를 알렸다. 앞서 그는 2023년 6월 고스트스튜디오와 전속계약을 맺고 약 2년간 동행했으며, 지난해 6월 써브라임으로 이적한 뒤 다시 고스트스튜디오와 재회한 것으로 알려졌다. 권나라는 제27회 전주국제영화제 '전주X마중' 프로그램에 참여해 관객들과의 만남도 앞두고 있다. 배우로서 존재감을 꾸준히 확장해가고 있는 권나라의 이번 화보는 이러한 변화의 한순간을 더욱 인상적으로 담아냈다.권나라의 더 많은 화보는 <데이즈드> 2026년 5월호와 공식 홈페이지, SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr