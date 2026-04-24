안성재 셰프가 한 행사장에 참석해 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

사진=안성재 레스토랑 공식 SNS

안성재 셰프가 운영하는 식당이 와인 바꿔치기 논란으로 고개를 숙인 가운데, 불편한 서비스를 겪었던 고객들이 비슷한 후기를 남기고 있다.이번 논란은 지난 21일 온라인 커뮤니티에 '안성재 셰프 식당에서 와인 빈티지를 바꿔치기 당했다'라는 글이 올라오면서 시작됐다.지난 18일 안성재 셰프 식당을 방문했다는 작성자 A씨는 "식사 중 제공된 와인의 연도가 주문 내용과 달랐다"고 주장했다. A씨에 따르면, 소믈리에가 설명한 와인은 '2005년' 빈티지였지만, 실제 페어링 리스트에는 '2000년'이라 기재돼 있었다.식사 도중 와인의 맛과 향이 예상과 다르다고 느낀 A씨는 이를 확인하는 과정에서 빈티지 차이를 인지하게 됐다고 설명했다. A씨는 "확인을 요청하자 소믈리에가 뒤늦게 '2000년 빈티지 병이 따로 있었다'고 말을 바꿨다"고 했다. 이후 사진 촬영을 요청하자 다른 빈티지 병이 제공된 점을 들어, 처음부터 오류를 인지하고 있었던 것 아니냐는 의문을 제기했다.이어 A씨는 "미슐랭 투스타 레스토랑에서 이런 실수가 발생한 것도 의문이지만, 사과 없이 '맛보게 해주겠다'는 식의 대응이 더 아쉬웠다"고 덧붙였다.이에 다른 고객들의 후기도 식당 공식 SNS에 쏟아졌다. 한 누리꾼은 "저도 불쾌한 경험이 있었다"며 "즉석에서 문제가 있었음을 말씀드렸음에도 사과가 없었고, 해결을 해줄지 말지를 고객에게 물어봤다"며 식당의 미흡한 서비스를 지적했다.또 다른 누리꾼은 "페어링 와인을 시켜서 먹었는데 중간에 돔 페리뇽(와인 종류)을 빼고 주셨다"며 "기다리다가 '안 주셨어요'라고 말하니 당황하시다가 다음에 주셨다"라는 후기를 남겼다. 그러면서 "분위기나 음식맛이 좋아서 5점 드렸는데, 자주 이러시면 곤란하다"고 불편한 기색을 보였다.온라인에서도 후기가 엇갈렸다. 일부에서는 "서버들이 전부 어린데 왜이리 고고하냐"라는 이야기가 나왔다. 반면 "고가의 금액을 지불하는 만큼 귀하게 대접받는 기분이었다" 등의 긍정 평가도 있었다.한편 안성재 식당 측은 이번 논란에 지난 23일 사과문을 발표했다. 그러나 사건의 핵심 축소, 고객과 엇갈리는 주장 그리고 담당 소믈리에에 대한 처분 내용 및 피해자에 대한 보상 방안과 구체적 재발 방지 대책 등이 포함되지 않아 "핵심 빠진 사과문"이라는 비판을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr