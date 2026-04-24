사진제공= 아메바컬쳐

가수 거미와 그룹 세븐틴 승관이 첫 듀엣곡을 선보인다.거미는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 승관과 공동 작업한 싱글 '봄처럼 넌'을 발표한다.'봄처럼 넌'은 봄과 함께 찾아온 사랑을 표현한 곡이다. 거미 특유의 호소력 있는 목소리와 승관의 담백한 보컬이 따뜻한 선율 위에 더해졌다.두 아티스트는 설렘과 아련함이 교차하는 정서로 곡의 분위기를 전달한다. 각자의 개성을 살린 파트 구성부터 섬세한 화음을 맞추는 후반부까지 곡의 완성도를 높였다.음원과 함께 제작된 '봄처럼 넌' 뮤직비디오에서도 두 사람의 모습을 확인할 수 있다. 거미와 승관은 감정선을 다루는 연기와 더불어 새로운 협업을 통해 감상자들의 공감을 이끌어낼 예정이다.앞서 거미는 다이나믹 듀오, 지드래곤, 바비 킴, 김준수, 조정석 등 여러 아티스트와 협업하며 듀엣 역량을 보여준 바 있다. 승관은 데뷔 후 최초로 여성 보컬리스트와 정식 듀엣곡을 발매하며 음악적 범위를 넓혔다.한편, 거미와 승관이 함께한 신곡 '봄처럼 넌'은 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr