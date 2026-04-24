아이유♥변우석, 열애 인정 후 마음 더 깊어졌다…병실서 애틋 스킨십 ('대군부인')

아이유와 변우석의 마음속에 새로운 변화가 시작된다.24일 방송되는 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 5회에서는 교통사고 위기를 넘긴 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분) 사이 애정 온도가 한층 올라간다. 앞서 왕실 측은 평민 성희주와 대군자가 변우석의 열애를 공식적으로 인정했다.특히 지난 4회에서는 성희주가 이안대군을 찾아온 어린 왕 이윤(김은호 분)과 함께 드라이브에 나섰다가 브레이크가 고장난 사실을 깨닫고 질주하는 차를 멈추기 위해 분투를 펼쳤다. 위험천만한 질주가 이어지던 중, 갑작스럽게 나타난 이안대군이 자신의 차로 성희주의 차를 막아 세우면서 가까스로 위기를 모면했고, 멈춰 세운 차량 너머로 모습을 드러낸 이안대군을 본 성희주의 얼굴에는 전에 없던 감정이 일렁였다.이런 가운데 공개된 사진 속에는 나란히 병원 신세를 지게 된 ‘완성’ 커플 성희주와 이안대군의 꽁냥꽁냥 모멘트가 담겨 있다. 어깨를 다친 듯 보호대를 두른 이안대군을 바라보는 성희주의 표정에서는 속상함과 미안함이 가득 묻어난다.이안대군도 걱정에서 우러나오는 잔소리를 쏟아내는 성희주를 달래며 듬직한 연인의 얼굴을 하고 있다. 서로를 바라보는 따뜻한 눈빛과 조심스러운 손길이 보는 이들의 마음까지 몽글몽글하게 만든다. 이에 생사를 내 건 교통사고 뒤 서로에게 더 진심이 될 성희주와 이안대군의 로맨스가 기대된다.특히 이안대군은 이번 사고를 계기로 세상의 위협으로부터 성희주를 지키는 데 더욱 박차를 가할 예정이다. 소중한 사람들을 연달아 떠나보내야만 했던 만큼 이안대군은 성희주의 안전에 대해 유독 예민하게 반응했던 바, 성희주 한정 보호모드를 켤 이안대군의 행보에 이목이 집중된다.‘21세기 대군부인’ 5회는 24일 오후 9시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr