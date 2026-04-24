FNC엔터 로고/ 사진 제공=FNC엔터테인먼트

에프엔씨엔터테인먼트(173940, 이하 FNC)는 자회사 에프엔씨스토리를 통해 글로벌 엔터테인먼트 플랫폼 넷플릭스(Netflix)의 새로운 오리지널 시리즈 '러브 어페어(The Facade of Love)'를 제작한다고 밝혔다.이번 프로젝트는 FNC가 기존 지상파 중심의 제작 구조를 넘어 글로벌 OTT 플랫폼과의 협업을 본격화하는 첫 사례로, 회사의 콘텐츠 제작 역량이 한 단계 도약하는 전환점이 될 것으로 주목된다.이번 협업은 FNC가 세계 최대 스트리밍 플랫폼 넷플릭스와의 공식 제작 레퍼런스를 처음으로 확보한다는 점에서 전략적 가치가 높다. FNC는 '러브 어페어'를 통해 글로벌 콘텐츠 시장에서의 브랜드 입지를 강화하고, 향후 OTT 기반 신규 프로젝트 수주 확대 및 제작 매출 성장, 수익성 개선의 긍정적 모멘텀을 확보할 것으로 전망된다.또한 이번 작품을 계기로 소속 스타 작가·감독과의 창작 협업 체계를 더욱 강화하는 한편, 다양한 프로젝트 전반에 걸쳐 제작 시너지가 극대화될 것으로 기대된다. 드라마 제작 매출이 본격 반영되면 중장기적인 매출 성장 및 수익 구조 개선에도 실질적인 기여가 가능할 전망이다.'러브 어페어'는 낯선 땅에서 잊을 수 없는 하룻밤을 보낸 두 사람, 그 일을 계기로 네 남녀의 삶이 송두리째 흔들리게 되는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈다. '아무도 없는 숲속에서', '부부의 세계'를 연출한 모완일 감독과 '혼례대첩', '대박 부동산'을 집필한 하수진 작가가 의기투합했고, 배우 이동욱, 전소니, 정유미, 이종원이 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr