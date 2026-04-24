'나솔사계' 20기 영식이 25기 순자에게 거절 의사를 밝혔다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나솔사계' 20기 영식이 25기 순자에게 거절 의사를 밝혔다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

온라인 커뮤니티를 중심으로 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 20기 영식과 25기 영자의 현커설이 돌고 있는 가운데, 방송에서 20기 영식이 25기 순자에게 제대로 선을 그었다.지난 23일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 사계 데이트권 쟁탈전과 함께 또 한 번 요동친 솔로민박-한 번 더 특집의 로맨스가 펼쳐졌다.이날 17기 순자는 여자 방에 돌아와서 20기 영식님과 어색해진 관계를 털어놨다. 그런데 이를 듣던 25기 순자는 "어쩌지? 나도 20기 영식 님과 대화해보고 싶었는데"라고 고백했다. 그러면서 "지금 17기 순자 님의 얘기를 듣고 자신감이 떨어졌다"고 밝혔다. 그러자 옆에 있던 27기 현숙은 "뭐 어떠냐? 대화해 봐라"라며 그를 응원했다.이에 25기 순자는 혼자 방에 있던 20기 영식에게 다가가 대화를 신청했다. 그는 "제가 계속 표현을 안 하면 '관심 없나 보다'라고 생각하실 것 같아서"라고 고백했다. 하지만 20기 영식은 “지금 (솔로민박에서의 일정이) 반 이상 넘어간 상황에서 누구를 더 알아보고 품어야겠다, 이런 마음은 좀 어렵긴 하다. 오늘도 내가 먼저 말도 안 걸지 않았냐? 25기 순자 님한테. 마음을 닫아야지 하는 생각을 했다"고 선을 그었다.어색한 분위기 속 대화를 마친 25기 순자는 제작진 앞에서 "오늘 아침에 일어나서 대화를 더 빨리 해봐야 했나? 이성적 끌림은 그분이 맞는데"라며 속상해했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr