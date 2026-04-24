그룹 앤더블(AND2BLE) 멤버 장하오가 소리를 통해 감각을 깨우는 'SILENCE CRACKS' 개인 트레일러의 마지막 주자로 나섰다. 사진제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE) 멤버 장하오가 소리를 통해 감각을 깨우는 'SILENCE CRACKS' 개인 트레일러의 마지막 주자로 나섰다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 24일 공식 SNS 채널에 'SILENCE CRACKS : ZHANG HAO's SOUND' 영상을 공개했다.영상에서 장하오는 검안 기기 렌즈 너머를 정면으로 응시한다. 이어 고개를 뒤로 젖히며 바람의 흐름을 느끼는 모습으로 내면의 감각을 표현했다. 동시에 바이올린 선율이 공간을 채우며 정적이 흐르던 장소에 미세한 파동을 일으켰다.여기에 "완벽함은 귀 기울여 듣는 것에서 시작된다. 경청의 순간, 진정한 음악이 시작된다(Perfection begins with listening closer. Listening closely is where the music truly begins)"라는 문구가 더해지며 메시지를 전달했다.'SILENCE CRACKS'는 멤버들이 가진 고유의 소리로 겉으로 보이는 허상만 쫓는 이들의 감각을 되살린다는 콘셉트의 영상이다. 진짜 '나다움'이 무엇인지 질문을 던지며 변화의 시작을 알리는 내용을 담았다.한유진(물방울)을 시작으로 김규빈(메트로놈), 리키(일렉 기타), 유승언(피아노), 장하오(바이올린)까지, 앤더블 멤버들은 소리를 매개로 감각을 깨웠다. 각 소리는 하나의 흐름으로 연결되며 '우리'라는 범주로 감각을 확장하게 했다.앤더블은 YH엔터테인먼트가 약 4년 만에 선보이는 보이그룹이다. 데뷔 프로모션에 들어간 앤더블은 팀의 정체성과 멤버들의 역량을 보여주는 콘텐츠를 순차적으로 내놓으며 국내외 팬들의 관심을 받고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr