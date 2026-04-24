지난 23일 방송된 '나솔사계' 러브 라인이 또 한 번 요동쳤다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

지난 23일 방송된 '나솔사계' 러브 라인이 또 한 번 요동쳤다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

지난 23일 방송된 '나솔사계' 러브 라인이 또 한 번 요동쳤다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

지난 23일 방송된 '나솔사계' 러브 라인이 또 한 번 요동쳤다. / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'의 인기녀 25기 영자가 4:1 데이트 후 0표 남이었던 15기 영철에게 호감을 표현했다.지난 23일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 사계 데이트권 쟁탈전과 함께 또 한 번 요동친 솔로민박-한 번 더 특집의 로맨스가 펼쳐졌다.앞서 동시 선택 중 남자들의 결정으로 4:1 데이트를 하게 된 25기 영자는 13기 상철, 15기 영철, 18기 영호, 27기 영철에게 둘러싸여 연애, 결혼에 대한 이야기를 나눴다. 13기 상철은 "내가 올 걸 예상했냐?"고 물었고 25기 영자는 "솔직히 오빠는 27기 현숙 님으로 정해진 줄 알았다"고 답했다. 그러자 13기 상철은 "내가 왜?"라며 당황스러워했고 얼마 후 25기 영자에게 "이거 먹어라. 술 안 깨면 주려고 했던 건데"라며 숙취해소제를 건네 호감을 명확히 표현했다.이후 25기 영자는 15기 영철에게 "당신의 방향은 누구 쪽이냐"고 물었다. 15기 영철은 "내 방향? 25기 영자 님"이라고 답했다. 25기 영자는 "진짜 몰랐다"며 놀랐고 18기 영호는 "오늘 25기 영자 님이 생각했던 분이 이 자리에 왔냐?"고 질문했는데, 13기 상철은 "걔(20기 영식) 빼고 다 온 것 같네"라며 대신 답해 모두를 폭소케 했다.잠시 후 이들은 1:1 대화의 시간을 가졌다. 먼저 13기 상철과 마주 앉은 25기 영자는 계속 27기 현숙 이야기를 하면서 은근히 거절 의사를 내비쳤다. 13기 상철은 "27기 현숙 님과는 한 번 대화하고 데이트한 건데"라며 "지금으로서는 두 분을 알아가고 싶다"고 얘기했다. 다음으로 15기 영철과 대화에 들어간 25기 영자는 "왜 이제 와서 어필하는 거냐?"고 물었다. 15기 영철은 "어제는 시간이 없었다. 네가 여러 명과 데이트하느라 바쁘기도 했고 나도 감기 기운이 있어서 좀 쉬었다"고 해명했다. 이어 그는 "앞으로 다정하게 말해볼게"라고 25기 영자의 이상형에 부합하기 위해 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.밤이 되자 사계 데이트권 쟁탈전이 펼쳐졌다. 가장 먼저 '나는 SOLO 명대사 받아쓰기' 미션에서는 13기 상철이 1등을, '결혼 시장에서 자기 PR하기' 미션에서는 27기 영철이 1위, '입으로 탁구공 멀리 보내기' 대결에서는 20기 영식과 25기 영자가 남녀 1위를 차지했다. 사계 데이트권 미션이 끝나자, 20기 영식은 15기 영철에게 "누구한테 (사계 데이트권을 쓰겠다고) 말해야지?"라며 갈등했다.한편 18기 영호는 25기 순자 불러내서 사계 데이트권을 자신에게 써 달라고 어필했다. 25기 순자는 자신에게 직진하겠다는 18기 영호의 고백에도 "재미로만 (데이트 상대를) 택하지는 않겠다. 신중히 생각할 것"이라며 확답을 안 줬다. 15기 영철도 25기 영자에게 1:1 대화를 신청해 "아까 딴 사계 데이트권을 나한테 써라. 전략상 그게 낫다"고 설득했다. 15기 영철은 "왜냐면 남자들이 데이트권을 세 개 땄는데 모두 25기 영자 님에게 쓸 확률이 높다. 13기 상철, 20기 영식, 27기 영철과 데이트를 하게 되면 남는 게 나 하나다"라고 어필했다.25기 영자는 "그럼 말을 예쁘게 할 수 있냐?"고 떠봤고 15기 영철은 "알겠다. 그래도 모두에게 다정하지 않고 단 한 사람에게만 다정하려고 노력하는 사람이 나다. 긍정적으로 검토해 달라"고 밀어붙였다. 이에 25기 영자는 "오빠는 무뚝뚝하지만 한결같을 것 같다"고 반응했다. 직후 25기 영자는 제작진과의 인터뷰에서 "원래 15기 영철 님에게 사계 데이트권을 쓸 생각이 전혀 없었는데, 지금은 20기 영식 님을 제외하고 알아보고 싶은 사람은 15기 영철 님"이라고 밝혀 반전을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr