유미·채윤·허찬미가 선택한 안성훈, 제주도서 인기남 입증('듀엣할까요')

안성훈이 유미와 혼성 듀엣에 도전한다.안성훈은 지난 23일 방송된 TV조선 '우리 듀엣할까요'에 출연했다. 제주도에서 1박 2일 동안 듀엣 파트너를 만나 팀을 결성하고 최고의 듀엣을 가리는 이번 프로그램에는 안성훈을 비롯해 추혁진, 춘길, 박지후, 손빈아, 남궁진, 남승민 등 '미스터트롯' 출신 가수들과 '미스트롯4'의 허찬미, 길려원, 장혜리, 홍성윤, 유미, 염유리, 채윤 등이 모이며 황금 라인업을 만들어냈다.여자 가수들의 첫인상 무대를 지켜본 후 한자리에 모인 가수들은 파트너 선택 전 질문 타임을 가졌다. 듀엣 이상형을 묻는 길려원의 질문에 안성훈은 "90세 미만은 모두 같은 소녀이기 때문에 나이 차이는 상관이 없다"는 플러팅 멘트로 여심을 사로잡았다.안성훈은 "오늘 제 마음의 진은 안성훈이다"라며 러브콜을 건넨 유미를 비롯해 채윤과 허찬미 등의 호감을 사며 대세 인기남임을 입증했다. 고민 끝에 안성훈이 선택한 파트너는 유미로 "노래하는 모습을 봤을 때 러블리하면서도 멋있게 보였다"라며 선택 이유를 밝혔고 적극적이면서도 다정한 모습으로 유미를 리드하며 보는 이들의 마음을 설레게 했다.본격적인 듀엣 가요제를 앞두고 모의 듀엣 가요제가 펼쳐진 가운데 안성훈과 유미는 서울패밀리의 '이제는'을 선곡했다. 파워풀한 가창력과 휘몰아치는 고음을 완벽하게 소화한 안성훈은 유미와의 강렬한 듀엣 무대를 완성, 현장의 흥을 최고조로 끌어올렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr