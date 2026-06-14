홍이설이 허남준과의 열애설을 부인했다. / 사진=텐아시아DB, 홍이설 SNS

이하 홍이설 입장문 전문

모델 겸 연기자 홍이설이 배우 허남준과의 열애설을 부인했다.지난 13일 홍이설은 자신의 SNS에 "최근 나와 관련해 돌고 있는 이야기들이 있어서 조심스럽게 글을 남긴다"라며 말문을 열었다. 그는 "언급되고 있는 배우와는 대학 시절 수업을 같이 들으며 친해진 좋은 동료 사이일 뿐, 열애설은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.또 홍이설은 "혹시 내 글 때문에 또 다른 오해가 생길까 봐 선뜻 나서지 못하고 있었는데, 계속되는 추측들로 인해 상대 배우님께 폐가 될 것 같아 이렇게 직접 말씀드리게 됐다. 더 이상의 추측은 자제해 주시면 감사하겠다"고 말했다.최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 홍이설과 허남준의 열애설이 빠르게 확산됐다. 특히 허남준이 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'로 주목받고 있는 만큼 두 사람을 향한 관심도 더욱 커졌다. 다만 홍이설이 직접 해명에 나서면서 열애설은 일단락되는 분위기다.안녕하세요. 홍이설입니다.최근 저와 관련해 돌고 있는 이야기들이 있어서 조심스럽게 글을 남겨요.언급되고 있는 배우님과는 대학 시절 수업을 같이 들으며 친해진 좋은 동료 사이일 뿐, 열애설은 전혀 사실이 아닙니다.혹시 제 글 때문에 또 다른 오해가 생길까 봐 선뜻 나서지 못하고 있었는데, 계속되는 추측들로 인해 상대 배우님께 폐가 될 것 같아 이렇게 직접 말씀드리게 되었어요.현재 돌고 있는 열애설과 드라마 관련 이야기들은 모두 사실이 아니니 걱정하지 않으셔도 됩니다.더 이상의 추측은 자제해 주시면 감사하겠습니다!다들 편안한 주말 보내세요.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr