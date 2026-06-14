배우 박혜수가 약 6개월 만에 SNS 활동을 재개하며 복귀 가능성에 관심이 쏠리고 있다./사진=박해수 SNS

배우 박혜수가 약 6개월 만에 SNS 활동을 재개하며 복귀 가능성에 관심이 쏠리고 있다./사진=박해수 SNS

배우 박혜수가 약 6개월 만에 SNS 활동을 재개하며 복귀 가능성에 관심이 쏠리고 있다.박혜수는 지난 10일 자신의 소셜미디어에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 박혜수는 재킷, 니트, 셔츠, 청바지 등 다양한 스타일링을 소화하며 화보 같은 분위기를 연출했다.소파와 채소 등 소품을 활용한 컷들은 전문 촬영장에서 찍은 프로필 사진을 연상케 했다. 별다른 멘트 없이 사진만 공개했지만, 지난해 12월 이후 약 6개월 만의 SNS 게시물이라는 점에서 눈길을 끌었다.앞서 박혜수는 지난 7일에도 새 프로필 사진으로 보이는 이미지를 업로드했다. 연이어 화보성 사진을 게재하자 일각에서는 연예계 복귀를 염두에 둔 행보가 아니냐는 해석이 나오고 있다.박혜수는 2021년 KBS2 드라마 '디어엠' 첫 방송을 앞두고 학교폭력 의혹에 휩싸였다. 여파로 해당 작품의 편성이 연기됐고, 박혜수 역시 한동안 연예 활동을 중단했다.이후 2023년 영화 '너와 나' 언론시사회와 인터뷰 등을 통해 의혹은 사실무근이라는 입장을 재차 밝혔다. 당시 그는 "수사가 진행 중이며 입장은 변함없다"고 말하며 활동 재개 의사를 내비친 바 있다. '너와 나'는 2021년 촬영을 마쳤지만, 논란 이후 개봉이 미뤄졌고, 2023년 10월 관객과 만났다.현재 박혜수는 지난 3월 11년간 몸담았던 소속사 고스트스튜디오와 전속계약이 만료된 상태다. 지난해 7월에는 경기도 파주에 카페를 열고 직접 운영 중인 근황이 전해지기도 했다. 새로운 소속사 없이 카페 운영과 개인 활동을 이어오던 박혜수가 잇따라 화보처럼 보이는 사진을 공개하면서 행보에 관심이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr