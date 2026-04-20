전 야구선수 정근우가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

'탐정들의 영업비밀'이 '불륜 카페'에서 벌어진 외도 실화를 통해 충격적인 온라인 불륜의 실태를 파헤친다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

누적 연봉 105억 이상이라고 알려진 전 야구 선수 정근우가 딸에 대해 언급했다.20일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "불륜 카페에 올라온 외도 자랑글의 주인공이 내 아내인 것 같다"는 한 남성의 사연이 공개된다.이번 방송에서는 '영원한 야구계 레전드' 정근우가 일일 탐정으로 출격해 또 다른 활력을 더한다. 그는 이번 사건을 지켜보며 "사내 불륜, 등산 불륜은 많이 들어봤지만 이런 건 처음"이라며 "제가 사랑꾼 오타니가 된 느낌"이라는 재치 있는 표현으로 놀라움을 드러낸다.이어 공개된 그의 가족 이야기도 눈길을 끈다. 김연아를 잇는 피겨 유망주로 주목받으며 국가대표 상비군으로 활약 중인 딸 정수빈 양의 근황과 함께, 두 아들의 진로를 둘러싼 예상 밖 고백이 이어진다. 정근우는 "첫째는 야구, 둘째는 주짓수를 했는데 둘 다 그만뒀다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 과연 탁월한 '운동 DNA'를 물려받은 두 아들이 이른 은퇴 선언을 한 이유는 무엇일지, 이에 관한 정근우의 솔직한 속내는 4월 20일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr