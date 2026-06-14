'미우새'에 강예원이 출연한다. / 사진제공=MBC

'미우새'에 강예원이 출연한다. / 사진제공=MBC

'미운 우리 새끼'에 7번의 성형수술로 화제를 모은 배우 강예원이 출연한다.최근 진행된 MBC '미운 우리 새끼' 녹화에서는 강예원이 꾸밈없는 일상을 공개했다. 민낯에 홍조가 오른 얼굴과 돋보기안경을 착용한 채 등장한 그는 털털한 매력을 보여줬다. 특히 거침없는 양치질 모습이 공개되자 MC 서장훈은 "저런 모습까지 나와도 돼요?"라며 놀라워했다. 스페셜 MC로 출연한 절친 한채아 역시 "언니가 많이 내려놨네요"라며 강예원 母의 눈치를 살펴 웃음을 안겼다.강예원의 룸메이트는 "21년 동안 본 얼굴 중 지금이 가장 완성형인 것 같다. 이제 몰래 성형 좀 그만해"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 이에 강예원은 "눈 앞트임은 너 때문에 한 거야"라고 받아치며 7번의 성형 변천사를 고백했다. 예상치 못한 이야기에 강예원 母도 당황한 모습을 보였다는 후문이다.한편 강예원은 약 한 달 전 세상을 떠난 아버지의 채무 상황을 확인하기 위해 변호사를 찾았다. 그는 아버지가 남긴 부채 규모를 전해 듣고 충격에 빠졌다. 변호사는 "현재 확인된 채무만 10억~11억 원 수준"이라며 추가 채무가 더 있을 가능성도 있다고 설명했다. 이후 강예원은 아버지의 회사 직원들을 직접 만나 이야기를 나눴다. 그는 "밀린 월급은 무슨 일이 있어도 꼭 갚겠다"고 말하며 눈물을 보여 안타까움을 더했다.강예원의 이야기는 14일 오후 9시에 방송되는 '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr