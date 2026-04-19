사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

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'식객 허영만의 백반기행' 손예진♥현빈 부부의 러브스토리 비화가 공개됐다.19일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에는 ‘골프 대부’ 임진한 프로와 함께한 제주 편이 펼쳐졌다.이날 임진한은 손예진, 현빈, 김희애, 김성령, 신동엽 등 화려한 수제자 라인업을 언급해 눈길을 끌었다. 특히 손예진에 대해서는 집중 레슨을 통해 초보 골퍼에서 벗어나 실력을 키웠다고 자랑했다.임진한은 "손예진 씨가 나를 만나기 전 3년 동안 골프를 쳤는데, 필드에서 한 번도 공이 뜨질 않았다고 하더라. 결국 소속사 대표한테 '골프 안 하겠다'고 포기 선언을 했다"고 전했다.소속사 대표는 "골프에서 3년이 얼마나 큰데"라고 만류했고, 손예진은 "그러면 임진한 선생님 소개해달라"고 하면서 인연이 닿았다고 밝혔다. 허영만은 "땅볼 치는 분이 임진한 프로를 어떻게 알았냐"며 웃어 보였다.대표 연락을 받은 임진한은 "손예진 씨가 '시간 되면 한 번 만나달라'고 해서, 다음날 짧은 시간을 냈다. 손예진 씨가 청바지에 슬리퍼를 신고 왔더라. 1시간 정도 레슨을 해줬는데, 다음에 전화가 와서 '오늘 공이 반이 뜨고, 반이 굴렀다'고 했다"고 회상했다.임진한이 "진짜 잘했다. 그렇게만 치면 된다"고 칭찬하자, 손예진은 "저 버리면 어떡하냐"면서 레슨을 이어가길 바랐다고. 그는 "손예진 씨가 '빈이도 가르쳐 주세요'라고 했다. 손예진-현빈 두 분과 필드도 자주 갔다"고 덧붙였다.현빈-손예진 부부 열애 사실을 미리 알고 있었다는 임진한은 "어느 날 우리 집사람이 '둘이 연애하고 결혼한다는 소문이 있던데 맞냐'고 묻더라. '무슨 소리냐. 사람들이 이상하게 몰아간다'고 극부 부인했는데, 현빈-손예진이 20일 후 결혼 발표를 했다. 집사람한테 배신자 소리 들었다"고 토로했다.임진한은 "손예진-현빈 부부는 너무 잘 맞는다. 손예진 씨는 약간 털털한 남자 스타일이고, 현빈 씨는 조용한 스타일이다. 둘이 연애할 때 '빈아' '예진아'라고 불렀는데, 결혼 후에는 '여보' '자기'라고 부르더라. 보기 너무 좋다"며 미소를 보였다.한편 손예진과 현빈은 2022년 결혼해 슬하에 외동아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr