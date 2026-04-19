가수 김종민이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

김종민이 '미운 우리 새끼'에서 사기 피해 사실을 털어놨다. / 사진제공=SBS

비연예인과 결혼한 가수 김종민이 '미운 우리 새끼'에서 사기 피해 사실을 털어놨다.19일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 15억 피해를 입고 헬스장을 폐업한 양치승의 충격적인 근황이 공개된다.최근 허경환과 김종민은 양치승을 만나기 위해 최고급 하이엔드 아파트를 찾아 눈길을 끌었다. 15억 피해를 밝혔던 양치승은 결국 헬스장을 폐업하고 현재 고급 아파트의 헬스장, 골프장, 수영장 등 커뮤니티 시설을 관리하고 있다는 것. 특히 그는 헬스장의 모든 기구를 직접 설계했다고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 일반 헬스장에서는 보기 어려운 이색 기구들에 허경환과 김종민은 신기함을 감추지 못했고, 결국 본격적인 운동에 나서게 됐다. 순식간에 호랑이 관장으로 돌변한 양치승의 하드 트레이닝에 헬스장에는 곡소리만 울려 퍼졌다는 후문이다.이후 양치승은 15억 피해 사건의 전말과 당시의 심정을 털어놓으며 쉽지 않았던 시간을 고백했다. 그는 회비 환불을 위해 갖고 있던 차를 파는가 하면, 과거에 비해 수입이 10분의 1로 감소했다는 사실을 허심탄회하게 털어놓았다. 또한 상황을 알게 된 자녀들이 자발적으로 에어컨을 안 트는 등 가족이 함께 어려움을 버텨낸 사연을 고백해 모두의 안타까움을 자아냈다.이에 김종민 역시 데뷔 초부터 이어진 사기 피해 경험을 떠올리며 공감했다. 김종민은 "아직도 못 받고 있는 돈이 많다"라며 상상 초월의 사기 썰을 끝없이 털어놓아 모두를 놀라게 했다. 심지어 아내에게도 사기 경험을 다 얘기하지는 못했다며, 결혼 전 자신의 통장 잔고를 본 아내의 뜻밖의 반응을 밝혔다. 스튜디오를 술렁이게 한 김종민 아내의 한마디는 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다.'미우새'는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr