그룹 NCT WISH가 첫 번째 단독 앙코르 콘서트 'NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH' ENCORE IN SEOUL' 전 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH가 첫 번째 단독 앙코르 콘서트 'NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH' ENCORE IN SEOUL' 전 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다./사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH가 데뷔 약 2년 만에 첫 정규 1집 'Ode to Love'로 새로운 챕터의 시작을 알린다. 첫 단독 투어의 피날레 무대와 함께 공개되는 이번 앨범은, 팀의 성장과 정체성을 집약한 결과물이라는 점에서 의미를 더한다.NCT WISH는 19일 오후 서울 송파구 KSPO DOME(구 올림픽체조경기장)에서 첫 번째 단독 앙코르 콘서트 'NCT WISH 1st CONCERT TOUR 'INTO THE WISH : Our WISH' ENCORE IN SEOUL' 마지막 공연을 앞뒀다. 이에 앞서 기자간담회도 진행했다.이날 멤버들은 앙코르 콘서트를 앞둔 소감을 전하며 기대감을 내비쳤다. 재희는 "투어를 통해 더 성장한 모습을 보여주고 싶다"고 밝혔다. 사쿠야는 "이런 큰 공연장에서 할 수 있어서 너무 기쁘다. 최선을 다해서 좋은 시간 만들고 싶다"고 말했다.시온은 "시즈니에게 감사하다"고 전했다. 리쿠는 "많은 분들께 우리의 매력을 보여드릴 수 있어 떨린다. 최선을 다하겠다"고 각오를 다졌다. 료 역시 "데뷔한 지 2년 조금 넘었는데 이런 큰 공연장에서 단독 공연을 하게 돼 감격스럽다"고 덧붙였다.특히 이번 공연은 NCT WISH의 첫 KSPO DOME 입성이라는 점에서 의미를 더한다. 멤버들은 투어를 통해 쌓아온 경험과 자신감을 바탕으로 한층 성장한 무대를 예고했다.NCT WISH는 앙코르 콘서트를 마친 다음 날인 20일, 첫 정규 1집 'Ode to Love'를 발매하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.타이틀곡 'Ode to Love'는 차가운 세상 속에서도 다정함을 전하고자 하는 진심을 담은 곡으로, 아련한 멜로디 위에 '세상 모든 다정함을 너에게'라는 메시지를 풀어냈다.료는 "차가운 세상 속에서 저희의 다정함을 보여주고 싶었다"고 설명했고, 재희는 "요즘 세상이 많이 차가운데 NCT WISH만의 다정함을 전하고 싶다는 메시지가 더 크게 와닿았다"고 말하며 미소를 보였다.첫 정규 앨범인 만큼 준비 과정에서도 변화가 있었다. 재희는 "곡 수가 많아진 만큼 더 정성을 들였고, 그만큼 애정도 커졌다"고 전했다. 유우시는 "다양한 곡을 통해 저희의 매력을 더 많이 담아낼 수 있었다"며 기대를 당부했다.투어를 통해 얻은 변화도 언급했다. 리쿠는 "예전에는 무대에 집중하느라 팬들과 소통할 여유가 없었는데, 이제는 무대 위에서 시즈니의 얼굴을 보며 교감할 수 있게 됐다"고 말했다. 시온은 "팀워크가 더 돈독해졌고, 스케줄을 소화하는 과정 자체가 더 즐거워졌다"고 밝혔다.신곡 무대를 콘서트에서 선공개한 것에 대해서 시온은 "처음 공개할 때 많이 떨렸지만, 팬들의 환호와 박수를 듣고 안도감과 뿌듯함을 느꼈다"고 전했다.활동 목표에 대해 유우시는 "더 많은 시즈니를 만나는 것이 목표"라고 밝혔고, 시온은 "많은 분들이 후렴을 따라 부를 수 있을 만큼 사랑받는 곡이 됐으면 좋겠다"며 대중적인 확장을 기대했다.한편 NCT WISH는 이날 서울 앙코르 공연을 끝으로 첫 콘서트 투어 'INTO THE WISH : Our WISH'의 여정을 마무리한다. 이번 투어는 지난해 10월을 시작으로 약 6개월간 진행됐으며, 총 18개 지역, 약 30회 공연을 통해 글로벌 팬들과 만났다. 투어를 통해 축적한 경험을 바탕으로, NCT WISH는 첫 정규 1집 'Ode to Love'를 통해 한층 확장된 음악과 무대를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr