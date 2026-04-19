사진=KBS2 '1박 2일'

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'1박 2일'19일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에는 동방신기 유노윤호가 함께한 '당진 열정 투어' 두 번째 이야기가 공개됐다.이날 문세윤은 강재준의 대단한 코골이를 언급하며, 유노윤호에게 "3초 안에 못 자면 끝이다. 열정으로 잠들 수 있겠냐"고 물었다.이에 딘딘은 "옛날에 야외에서 생활한 적 있잖냐. 신문 덮고"라며 궁금증을 드러냈다. 유노윤호는 "연습생 때 공원, 서울역에서 박스 가지고 야외에서 자본 적 있다"고 고백해 놀라게 했다.유노윤호는 당시 본가가 광주라 서울까지 올라와 연습생 생활을 하면서 노숙 경험을 했다고 전했다."H.O.T. 멤버가 될 뻔했다"는 김종민은 "SM 오디션 봤었다"고 털어놨다. 유노윤호는 "H.O.T. 멤버가 될 뻔했다는 형님들이 많더라"고 이야기했고, 딘딘은 "사실 김종민이 SM 1등 공신이다. H.O.T. 멤버가 안 돼서 동방신기, 라이즈가 나온 것"이라며 너스레를 떨었다.숙소 이동 후, 멤버들은 강재준 19개월 아들 현조에 관심을 드러냈다. 문세윤은 김종민에게 '2세 준비' 진행 상황을 궁금해했다.김종민은 "곧 결혼 1주년이다. 그때까지 신혼 즐기고, 이후 임신 준비를 하려고 한다"면서 "내년 3~5월 아이 아빠가 되고 싶다"고 밝혔다.다음으로 '미혼' 유노윤호에게 이목이 집중됐다. "결혼 생각이 있냐"고 묻자, 그는 "일찍 결혼하고 싶었는데, 타이밍이 안 맞더라. 그럴 바에는 책임질 수 있고, 확실할 때 하고 싶었다. 3~4년 내 결혼하고 싶다"고 털어놨다.한편, 멤버들은 저녁식사 복불복 '다 함께 레벨 업' 미션을 진행했다. 게임 중 김종민의 잉태 예정인 아이가 '요태'라는 별칭을 얻어 눈길을 끌었다. 시작과 함께 유노윤호가 열정을 주입했지만, 결국 실패했다. 딘딘이 "열정으로 아무것도 안 됐다"고 불만을 드러내자, 유노윤호는 "이럴 땐 받아들여야죠"라고 입을 꾹 닫아 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr