이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '순수우유'

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‘나는 솔로’ 22기 경수와 옥순이 자녀 교육관을 두고 의견 차이를 보였다.18일 유튜브 채널 ‘순수우유’에는 두 사람이 자녀 교육관에 대해 이야기를 나누는 모습이 담긴 영상이 공개됐다. 카페에서 데이트를 즐기던 중 예상치 못한 장면이 갈등의 계기가 됐다.사진을 찍어주던 상황에서 옥순이 테이블 아래 떨어진 빵 조각을 아무렇지 않게 먹자, 이를 본 경수는 곧바로 표정을 굳혔다.옥순은 “럭키 비키다. 작은 빵 조각을 찾았다. 땅에 떨어진 것도 잘 먹는 스타일이다”라며 대수롭지 않게 넘겼지만, 경수는 “나는 너무 반대한다. 자기는 1초도 아니고 2초 떨어진 것도 먹지 않나”라며 불편함을 드러냈다.이에 옥순은 자신의 생각을 분명히 했다. “사람이 적당히 세균에 노출되고 살아야 면역력이 튼튼해진다”라며 반대 의견을 내놓은 것.두 사람의 시선 차이는 자녀 문제로까지 이어졌다. 경수는 딸과 외출했을 당시를 떠올리며 “아이가 떨어진 걸 너무 당연하게 먹더라. 나는 그냥 쳐다보면서 ‘너 뭐 하냐?’라고 그랬다”라고 말하며 걱정을 드러냈다. 반면 옥순은 이를 크게 문제 삼지 않았다.“얼마나 밍숭맹숭하니 좋냐. 나는 오빠가 그럴 때 막 화내는 게 더 싫다. 예민하면 나중에 세상 살기 피곤하다”라고 받아쳤다.갈등은 쉽게 좁혀지지 않았다. 옥순은 이어 “오빠가 격한 반응을 보이면 아이가 더 부끄러움을 느낀다”라고 덧붙이며 자신의 입장을 강조했다.또한 교육관에 대해 두 사람은 대화를 이어갔다. 옥순은 “TV를 아예 안 보는 건 불가능한 것 같고, 숏츠 릴스는 최악이다. 아이 뇌를 팝콘처럼 만들어낸다”며 자신만의 확고한 생각을 밝혔다.한편, SBS PLUS, ENA 예능 프로그램 ‘나는 솔로’ 돌싱 특집을 통해 두 사람은 인연을 맺고 부부가 됐으며, 각자의 자녀와 함께 네 가족을 이루고 있다. 현재는 유튜브 채널을 통해 일상을 공유하며 근황을 전하며 많은 관심을 모으고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr