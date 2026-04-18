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여성 인터넷 방송 진행자(BJ)를 성추행한 혐의로 체포된 인기 걸그룹 멤버의 친오빠에 관해 경찰이 신청한 구속영장이 검찰 단계에서 반려됐다.18일 법조계에 따르면 서울중앙지검은 전날 경찰이 신청한 30대 남성 A 씨의 구속영장을 "혐의 소명이 부족하다"는 이유로 기각했다.A 씨는 지난 15일 저녁 서울 강남구의 한 식당에서 피해자를 만난 뒤 자신의 주거지로 데려가 강제로 신체 접촉을 시도한 혐의로 현행범 체포됐다고 알려졌다. 앞서 그는 범행 이틀 전 피해자로부터 '식사 데이트권'을 구매하면서 "성적 접촉은 하지 않겠다"고 약속한 뒤 피해자를 집으로 데려간 것으로 전해졌다.서울 강남경찰서는 전날 강제추행 혐의를 받는 A 씨에 대해 구속영장을 신청했으나 받아들여지지 않았다. A 씨는 인기 있고 유명한 걸그룹 멤버의 친오빠라고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr