그룹 RIIZE(라이즈)가 '21세기 대군부인'을 통해 데뷔 후 첫 드라마 OST를 선보인다./사진제공=카카오엔터테인먼트

2023년 가요계에 출격한 그룹 RIIZE(라이즈)가 '21세기 대군부인'을 통해 데뷔 후 첫 드라마 OST를 선보인다. 멤버 앤톤은 윤상의 장남으로 알려져 데뷔 전부터 큰 화제를 모은 바 있다.카카오엔터테인먼트(공동대표 고정희, 장윤중)는 18일(토) 오후 6시 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' OST Part.4 'Behind The Shine(비하인드 더 샤인)'을 발매한다고 밝혔다.'Behind The Shine'은 잔잔하게 흐르는 일렉 기타 선율 위에 몽환적인 무드를 더한 팝 트랙이다. 절제된 사운드 위로 라이즈 멤버들의 부드럽고 감성적인 보컬이 켜켜이 쌓이며 곡의 완성도를 높인다. 미처 전하지 못한 진심을 담담하게 풀어낸 가사는 작품 속 주인공들의 서사를 연상시키며 시청자들에 깊은 여운을 남길 예정이다. 특히 "잊었던 감정들이 쏟아져 내려 천천히", "여기 있을게 조용히 너만 비추어 줄게" 등 전하지 못한 진심을 담담하게 풀어낸 가사는 깊이를 더해가고 있는 로맨스의 결을 한층 섬세하게 확장한다.라이즈는 강렬한 퍼포먼스와 뚜렷한 음악적 색깔로 글로벌 팬덤을 빠르게 넓혀온 K팝 대표 보이그룹이다. 데뷔 후 K팝 보이그룹 최단기간 일본 도쿄돔 입성, 전 세계 21개 지역 42만 관객을 동원한 월드투어, K팝 보이그룹 최초 '롤라팔루자 남미' 출격 등 굵직한 성과를 이어가며 '글로벌 톱티어' 아티스트로서 존재감을 입증해 왔다. 이번 'Behind The Shine'은 라이즈가 데뷔 후 처음 참여하는 K드라마 OST로, 그간 무대에서 보여준 에너지와 차별화되는 섬세하고 서정적인 감성을 보여주며 음악적 스펙트럼 확장을 예고한다.매주 금, 토 밤 9시 50분 방송되는 MBC '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 신분의 한계를 넘어서는 두 인물의 운명 개척 로맨스를 그린 작품이다. 어제(17일) 방송된 3회에서 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 계약 결혼 행보가 본격화되며 두 사람의 케미가 급물살을 타고 시청자들의 설렘 지수를 높이고 있다. 앞서 공개된 '21세기 대군부인' OST도 극의 감정선을 쌓아 올리며 호평을 이어가고 있는 가운데, 라이즈의 'Behind The Shine' 역시 어떤 장면과 맞물려 강렬한 여운을 남길지 벌써 기대가 집중된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr