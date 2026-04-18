'놀면 뭐하니?' 멤버들이 신명 나게 몸을 흔들며 수상한 작전을 수행한다./사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 멤버들이 신명 나게 몸을 흔들며 수상한 작전을 수행한다./사진제공=MBC

'놀면 뭐하니?' 멤버들이 신명 나게 몸을 흔들며 수상한 작전을 수행한다.4월 18일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 '무엇이든 해드립니다' 사연을 신청받고, 도움이 필요한 곳으로 달려가는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 정준하의 모습이 그려진다.사진 속에는 알록달록 컬러풀한 의상을 입은 채 몸을 흔들고 있는 멤버들의 모습이 담겨 있어 호기심을 자극한다. 과연 어떤 사연이길래 춤을 추는 것인지 그들의 '흥 폭발' 작전에 관심이 쏠린다.이날 멤버들은 화려하게 진열된 댄스 의상에 욕심을 드러내며 패션 대결에 열을 올린다. 여사님들로부터 인정받은 '아이돌 핏' 유재석(53)을 위한 다양한 의상이 마련됐는데, 유재석은 한결같은 취향으로 핑크색 의상을 선택해 눈길을 끈다.본격적인 연습에 돌입하자, 주우재가 빠르게 안무를 따는 모습을 보이며 두각을 내비친다. 그 모습이 꼴 보기 싫은 멤버들의 견제가 시작돼 웃음을 자아낸다. 그런가 하면, 춤에 심취한 정준하는 스피커 소리도 뚫는 짱짱한 콧소리로 의도치 않게 연습을 방해해 멤버들의 원성을 산다.본격적으로 작전 수행 장소로 향한 멤버들은 여사님들의 환호를 받으며 입장한다. 그러나 곧바로 리듬 지옥에서 헤어나오지 못하는 그들의 모습이 예고돼, 과연 무사히 작전을 완료했을지 관심이 집중된다.춤바람 난 멤버들의 활약은 4월 18일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr