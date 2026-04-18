아이유와 변우석이 야구장 데이트를 즐긴다./사진제공=MBC

아이유와 변우석이 야구장 데이트를 즐긴다./사진제공=MBC

아이유와 변우석이 야구장 데이트를 즐긴다.오늘(18일) 방송될 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인' 4회에서는 성희주(아이유 분)가 이안대군(변우석 분)과 야구장 풀 코스를 알차게 누리며 색다른 추억을 쌓는다.계약결혼 제안 승낙 이후 성희주와 이안대군은 사람들이 보는 앞에서 자연스럽게 연인인 척 연기를 이어가며 점차 가까워지고 있다. 이안대군이 늦은 밤 자신을 위해 궁궐까지 달려와 준 성희주에게 먼저 입을 맞추면서 두 사람의 로맨스도 더욱 깊어질 것을 예감케 했다.사진에는 야구장에 방문한 '대군쀼' 성희주와 이안대군의 단란한 시간이 담겨 눈길을 끈다. 캐슬 샤크스 유니폼에 머리띠까지 장착, 야구장의 필수템인 간식까지 손에 든 성희주는 이안대군에게 같은 디자인의 유니폼을 내밀며 커플룩까지 제안하고 있다. 이에 이안대군도 성희주를 따라 도파민 터지는 야구장 문화를 제대로 누릴 예정이다.성희주와 이안대군이 야구장의 빅 이벤트 중 하나인 키스타임 전광판에 잡히면서 경기의 열기는 더욱 달아오르기 시작한다. 과연 성희주와 이안대군이 만인이 보는 앞에서 키스타임 이벤트에 응할 것인지, 도파민 터지는 야구장 데이트가 기다려지고 있다.그런가 하면 이 날 경기의 시구자로 총리 민정우(노상현 분)가 등판해 관심을 모은다. 평소 감정을 잘 표현하지 않는 민정우는 앞서 절친한 관계인 성희주, 이안대군의 혼인 소식에 미세한 동요를 내비쳤다. 야구장 데이트에 나선 성희주와 이안대군, 이들과 조금은 떨어져 경기를 관람하고 있는 민정우까지, 세 사람의 합석 현장이 궁금해진다.캐슬 샤크스 승리요정 아이유와 대군 변우석, 총리 노상현과 함께 하는 흥 넘치는 야구장 데이트가 펼쳐질 '21세기 대군부인' 4회는 오늘(18일) 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr