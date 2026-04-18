빅마마 이영현이 전국투어 콘서트를 제주에서도 이어간다.사진제공=에이치오이엔티

빅마마 이영현이 전국투어 콘서트를 제주에서도 이어간다.이영현은 6월 13일 오후 6시 제주 한라아트홀 대극장에서 '나의 노래가 필요한 너에게 - 숨 in 제주' 공연을 개최한다. 앞서 서울과 대구 공연을 성공적으로 마친 이영현은 부산, 용인, 대전 공연을 확정한 데 이어 제주 공연까지 추가로 발표하며 전국적인 티켓 파워와 뜨거운 인기를 다시 한번 입증했다.'나의 노래가 필요한 너에게'는 2021년 첫선을 보인 이후 꾸준히 이어지고 있는 이영현의 대표 시그니처 공연이다. 매회 공연만을 위해 새롭게 편곡된 감각적인 음악 연출과 이영현 특유의 섬세하고 완성도 높은 가창력이 어우러져 관객과 깊이 교감하는 명품 공연이라는 호평받고 있다.이번 전국 투어에서도 이영현은 독보적인 음악적 역량을 가감 없이 증명해 내고 있다. 풍부한 성량과 정교한 기교는 물론 더욱 깊어진 감성 표현으로 보컬리스트로서 끊임없는 진화를 보여주고 있는 그는 부산, 용인, 대전, 제주로 이어지는 여정에서도 관객들에게 잊지 못할 전율과 진한 감동을 선사할 예정이다.이영현의 전국 투어 여섯 번째 공연인 '나의 노래가 필요한 너에게 - 숨 in 제주'는 오는 23일 오후 7시부터 팬클럽 선 예매가 진행되며 24일 같은 시간 잔여석에만 일반 예매가 진행된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr