사진 = 임영웅 인스타그램

가수 임영웅이 금발 머리를 선보이며 파격 변신을 해 눈길을 끈다.최근 임영웅은 자신의 인스타그램에 "😯❓️"라는 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 임영웅은 붉은 벽을 배경으로 앉아 한 손으로 휴대전화를 들어 화면을 바라보고 있다. 임영웅은 베이지 컬러 재킷을 착용하고 있으며 재킷 아래로는 짙은 톤 상의가 보인다. 또 다른 요소로 밝은 금발 헤어가 시선을 끌며 얼굴을 또렷하게 드러내고 있다.이를 본 팬들은 "왜케 멋있고 잘생겼을까" "늘 응원합니다" "이젠 노랑머리 영웅이도 점점 익숙" "화이팅" "이뻐두 넘 이쁜 히어로" "숨멎" 등의 댓글을 달았다.한편 1991년생으로 35세인 임영웅은 지난달 6일부터 8일까지 부산 벡스코에서 열린 2026 전국투어 콘서트 'IM HERO' 부산 공연을 마쳤다. 오는 9월에는 경기 고양종합운동장에서 단독 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2'를 개최할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr