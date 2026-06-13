이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이홍렬TV'

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개그맨 이홍렬이 사업 실패 경험을 털어놨다.12일 '이홍렬TV' 채널에는 코미디언 후배 윤형빈이 게스트로 출연했다.영상에서 이홍렬과 윤형빈은 직접 운영해 본 사업 경험에 대해 이야기를 나눴다.윤형빈은 "세 번째 사업은 코로나 때 밀키트 사업에 뛰어들었죠. '사업은 흐름이다', '아 이제 다 사람들이 집에서 안 나오니까 밀키트의 시대다. 제가 막 사업 설명회도 가고 영등포 구청에 제 매장 하나 열어서 제가 직접 나가서 매장도 했다"라고 털어놨다.이어 그는 "밀키트는 너무 그때 화제였는데 오프라인 매장에 와서 잘 안 사더라"라고 운을 뗐다.이홍렬도 "내 세 번째 사업은 기획사를 차렸다. 후배도 양성하고 싶고 같이 어우러져 활동도 하고 싶었는데 거기서 좋았던 건 사장님 소리 하나였다. 매달 '사장님 얼마나 모자라요' 프로그램 출연한 돈으로 (적자를) 메꾸고 그랬다"라고 공감했다.또한 건물 임대료에 대해서도 이홍렬은 "너 심정을 이해하는 게 홍대 쪽 세가 장난 아니다. 내가 64평이었는데, 한 달에 월세가 1100만 원이었다. 세금 포함해서. 직원이 11명이다. 인건비, 식자재 비용 떼고 나면 남는 게 우리 부부 몫이다"라고 솔직하게 털어놨다.이홍렬은 "어떤 날은 100만원, 어떤 날은 140만원, 사업은 다시는 안하겠다고 생각했다"라고 덧붙였다.앞서 이홍렬은 지난해 자신의 채널을 통해 햄버거 집 매장을 운영하기 위해서 집 담보로 3억 빚을 졌다고 밝힌 바 있다. 그는 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 64평 규모의 홍대 인근 햄버거 가게 폐업 사실을 알리며 "계약 기간 5년을 채우느라 힘들었다"라고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr