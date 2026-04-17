가수 지드래곤과 태민의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 아랍에미리트(UAE) 두바이에 중동 법인을 설립하고 로봇 및 미디어 사업 확장에 나선다. 가수 지드래곤, 태민/사진=텐아시아 DB

가수 지드래곤과 태민의 소속사 갤럭시코퍼레이션이 아랍에미리트(UAE) 두바이에 중동 법인을 설립하고 로봇 및 미디어 사업 확장에 나선다. 국내 엔터테인먼트 기업이 두바이에 법인을 세운 사례는 이번이 처음이다.갤럭시코퍼레이션은 최근 현지 법인 'Galaxy ME'를 설립하고 중동 정부 및 주요 기관과 글로벌 사업 협력을 본격화한다고 밝혔다. 조성해 중동 법인장은 지난 16일 두바이에서 UAE 왕실 인사 아흐메드 빈 모하메드 빈 라시드 알 막툼과 만나 미디어와 기술 분야의 협력책을 논의했다.아흐메드 빈 모하메드는 공식 채널을 통해 "Galaxy ME와의 만남에서 미디어 및 첨단 기술 분야의 협력 기회를 검토했다"라며 "두바이가 글로벌 콘텐츠와 창조경제 허브로서 입지를 다지는 데 기여할 것으로 기대한다"라고 전했다.갤럭시코퍼레이션 측에 따르면, 이들은 두바이 법인을 해외 미디어 시장 확장을 위한 핵심 거점으로 활용한다. 인공지능과 로봇, 미디어가 융합된 '엔터테크 2.0' 비전을 앞세워 글로벌 사우스 시장 공략을 가속화한다는 전략이다.최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 "UAE의 비전과 실행력에 대한 확신을 바탕으로 두바이에 중동 거점 법인을 세웠다"라며 "이번 만남을 통해 신뢰를 보내준 아흐메드 빈 모하메드 왕실 인사에게 감사를 전한다"라고 밝혔다. 이어 그는 "AI와 로봇, 콘텐츠를 융합한 신산업을 현지에서 본격적으로 전개하겠다"라고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr