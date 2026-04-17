사진제공= 스튜디오S, 몽작소

사진제공= 스튜디오S, 몽작소

오늘(17일) SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’ 유연석, 이솜, 전석호, 그리고 이덕화가 마침내 하나로 뭉쳐 태백을 향한 짜릿한 반격을 시작한다.SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’ 11회에서는 패소 위기에 몰린 구두 장인 강동식(이덕화) 유산 사건을 해결하기 위해 ‘옥천빌딩 4인방’이 완전체로 출격한다. 공개된 스틸컷에선 이제는 아무런 의심 없이 완벽한 ‘원팀’으로 거듭난 신이랑(유연석)과 한나현(이솜)이 위풍당당 아우라를 뿜어낸다. 망자의 숨겨진 진실을 세상에 밝히려는 두 변호사의 눈빛엔 비장함까지 서려있다. 여기에 신이랑의 ‘처남 바라기’ 매형 윤봉수(전석호)까지 가세, 옥천빌딩 팀의 전력이 한층 보강됐다.특히 윤봉수의 합류 과정이 ‘웃픈’ 재미를 자아낸다. 선공개된 영상에 따르면, 윤봉수가 처남 신이랑에게 걸려온 휴대폰 벨소리 때문에 한창 촬영 중이던 단역 배우 자리를 잃고, 결국 옥천빌딩의 특급 조력자로 합류하게 됐기 때문. 여기에 재판의 주인공, 망자 강동식이 어떤 도움을 줄지는 궁금한 포인트다. 지금까지 신이랑의 특별한 의뢰인들은 망자만이 알아낼 수 있는 결정적 정보로 신이랑의 승소에 힘을 보탰다. 오직 옥천빌딩에서만 볼 수 있는 독특하고도 강력한 4인 공조 체제의 진실 찾기 활약이 더욱 기대되는 이유다.하지만 이들이 밝혀내야 할 진실은 만만치 않다. 태백 측이 과학적 데이터를 근거로 강동식의 유언장이 조작되었다고 몰아붙이는 상황에서, 옥천빌딩 4인방은 숫자로 증명할 수 없는 망자의 기억과 진심을 찾아내야만 한다. 무엇보다 죽은 줄 알았던 공동창업자 려선화가 살아있을지도 모른다는 충격적인 가능성이 예고 영상을 통해 드러나며, 과연 이들이 어떤 반전 카드로 판을 뒤집을지 오늘(17일) 밤 방송될 서사에 기대감이 치솟고 있다.SBS 금토드라마 ‘신이랑 법률사무소’ 11회는 오늘(17일) 밤 9시 50분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr